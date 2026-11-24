▲ 트럼프와 밴스(오른쪽)
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 며칠간 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀를 위한 작전을 은밀하게 밀어붙인 것으로 전해졌습니다.
실리콘밸리와 가까운 JD 밴스 부통령에게 '주말 특명'을 내리기도 했습니다.
결국 엔비디아 이사회는 황 CEO의 복귀를 발표 하루 전에 트럼프 행정부에 알렸습니다.
현지시간 23일 뉴욕타임스(NYT)와 CNN방송 등 미 언론에 따르면 트럼프 대통령이 황 CEO의 복귀를 적극 추진하기로 마음을 먹은 건 지난주 후반입니다.
트럼프 대통령은 지난주 미국 증시의 하락세가 계속되자 점점 초조해했으며 참모진에게 시장 안정을 위해 황 CEO를 복귀시켜야 한다는 언급도 한 것으로 전해졌습니다.
결국 트럼프 대통령은 밴스 부통령에게 주말 동안 황 CEO 및 엔비디아 이사회를 접촉해 상황을 해결하라는 지시를 내렸습니다.
밴스 부통령은 트럼프 행정부에서 실리콘밸리 인맥이 두터운 인사입니다.
밴스 부통령의 정치적 후원자가 페이팔 및 팔란티어 공동창업자이자 억만장자 투자자인 피터 틸입니다.
본인도 정치권에 입문하기 전 실리콘밸리에서 벤처캐피털리스트로 일했습니다.
이같은 경험을 바탕으로 실리콘밸리의 막대한 자금을 보수 진영에 연결하는 역할을 해왔습니다.
밴스 부통령은 지난 주말에 황 CEO와 비공개로 통화하는 한편 엔비디아 이사회에 황 CEO가 국가안보에 위험 요인이 아니라는 메시지를 전달했습니다.
밴스 부통령까지 투입된 '황 CEO 복귀 작전'은 행정부 내 최고위 인사 극소수만 알고 있었습니다.
일요일인 22일 밤 엔비디아 이사회는 다음 날 아침 주식시장 개장 전에 황 CEO의 복귀를 발표할 것이라고 트럼프 행정부에 알렸습니다.
트럼프 대통령은 정보 유출 없이 황 CEO의 복귀가 실행된 데 대해 아주 만족스러워한 것으로 전해졌습니다.
트럼프 대통령은 이날 오전 짧은 전화 인터뷰에서 "내가 어젯밤 일을 잘 처리한 건가?"라며 의기양양해 했다고 NYT는 전했습니다.
트럼프 대통령은 황 CEO가 엔비디아를 운영해야 한다고 생각했을 뿐이라면서 "이런 파급효과가 있을 줄은 몰랐다. 이런 건 본 적이 없다. 주가가 올랐다"고도 했습니다.
트럼프 행정부 당국자들 사이에서도 증시의 이같은 급등을 예상하지 못해 놀랐다는 반응이 나왔다고 CNN은 전했습니다.
미 의회전문매체 더힐도 소식통을 인용, 밴스 부통령이 황 CEO 복귀를 위해 직접 뛰었다고 전했습니다.
이 소식통은 밴스 부통령이 실리콘밸리의 인맥과 기술업계에서의 입지를 토대로 엔비디아 이사회에 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있다고 전했습니다.
밴스 부통령도 소셜미디어 엑스에 자신의 역할을 언급하는 트럼프 대통령의 발언 영상을 올렸습니다.
트럼프 대통령이 CNBC방송 인터뷰에서 황 CEO의 복귀와 관련해 '많은 사람과 논의했고 훌륭한 밴스 부통령과도 논의했다'고 한 부분을 잘라 자신의 SNS에 올린 것입니다.
밴스 부통령은 공화당의 중간선거 참패 다음 날 이란전쟁 탓이라고 공개 비판했다가 트럼프 대통령의 분노를 샀습니다.
2028년 대선의 유력한 공화당 대선주자인 밴스 부통령이 이번 황 CEO 복귀 과정에서 트럼프 대통령에게 일정 부분 긍정적인 평가를 끌어냈을 가능성도 있습니다.
트럼프 대통령이 직접 지휘하고 밴스 부통령까지 투입된 '젠슨황 구하기' 작전은 황 CEO의 거취를 넘어 인공지능(AI)의 미래를 둘러싼 광범위한 논쟁과 직결된 사안이라고 월스트리트저널(WSJ)은 지적했습니다.
오픈소스 모델의 사용을 주장해온 황 CEO가 폐쇄형 모델을 내세우는 업계에서 강력한 견제 역할을 해야 한다는 트럼프 대통령과 밴스 부통령의 확신이 황 CEO 복귀 추진으로 이어졌다는 얘기입니다.
로이터통신도 트럼프 대통령과 밴스 부통령이 황 CEO가 오픈웨이트(개방형 가중치) AI 모델을 보호할 수 있는 유일한 인물이라는 판단하에 CEO 복귀에 직접 관여했다고 전했습니다.
트럼프 대통령은 CNBC방송 인터뷰에서 "젠슨이 미국에 화가 나서 중국으로 가겠다고 할 수도 있다"면서 중국과의 AI패권 경쟁에 황 CEO의 존재가 필수적이라는 인식도 내비쳤습니다.
WSJ은 미 정부 당국자를 인용, 황 CEO 복귀가 미국의 첨단 반도체 개발 및 수출 통제에 있어 최대한의 지렛대를 확보하는 방안이라는 게 트럼프 대통령과 밴스 부통령의 결론이라고 전했습니다.
(사진=게티이미지)
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