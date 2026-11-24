▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

엔비디아 이사회가 사임했던 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 복귀시키기로 한 깜짝 결정은 회사 고위 경영진과 사전 협의 없이 이루어졌다고 블룸버그통신이 소식통들을 인용해 현지시간 23일 보도했습니다.젠슨 황의 복귀는 마지막 순간에 경영진에게 전달된 것으로 알려졌습니다.엔비디아 이사회는 22일 오후 몇 시간 만에 젠슨 황의 복귀를 논의했으며 만장일치로 확정했습니다.이튿날인 11월 23일 즉시 효력을 발휘하는 것으로 공식 발표됐습니다.논의 과정에서 임시 CEO를 맡고 있던 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 최고위 임원들은 배제되었고 결정이 내려진 후 통보받았습니다.이사회는 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 압박을 받은 것으로 전해졌습니다.암(Arm) 홀딩스의 르네 하스 CEO가 2033년까지 암 홀딩스를 계속 이끌겠다고 밝히는 등 황 CEO의 후임 후보로 거론되던 일부 인물들은 스스로 후보군에서 물러나겠다는 의사를 밝혔다고 소식통들은 전했습니다.젠슨 황은 미국 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 여성과의 관계를 포함해 다수의 혼외정사 스캔들로 인해 12일 사임했으나 11일 만에 복귀하게 됐습니다.앞서 17일 실적 발표 컨퍼런스콜 당시 하비 C. 존스 이사회 의장은 "젠슨을 CEO로 복귀시킬 의도가 없다"고 밝힌 바 있습니다.크레스 임시 CEO도 황을 복귀시킬 의사가 없음을 시사했습니다.지난 18일 열린 전사 회의에서 고위 경영진은 크레스 임시 CEO와 함께 무대에 올랐는데, 이는 그들이 황 CEO 없이 회사를 이끌겠다는 의지를 보여주는 것이었습니다.엔비디아 측은 논평 요청에 즉각 응하지 않았습니다.황 CEO의 복귀 소식은 실리콘밸리와 월가에 큰 충격을 주었으며 엔비디아 주가는 장중에 37%까지 상승했습니다.이는 기술주 전반의 상승세를 이끌었습니다.황 CEO는 23일 캘리포니아주 샌타클래라에 있는 엔비디아 본사로 돌아왔으며 직원들의 박수와 환호를 받았습니다.그는 본사 입구에서 "두 번째 기회를 주어 모두에게 감사하다. 이번에는 더 나은 CEO가 되겠다"고 밝혔습니다.