<앵커>



이번엔 행정안전부 연결해보겠습니다.



이호건 기자 경계경보 관련 내용 전해주시죠.



<기자>



오늘(24일) 오전 7시 52분쯤 러시아 항공기로 추정되는 비행체가 우리 영공에 접근하면서 경북 울릉군 지역에 경계경보가 내려졌습니다.



행정안전부는 울릉군 지역에서 수신되는 위급 재난 문자를 보내 울릉지역 주민들에게 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 알렸습니다.



행정안전부는 7시 55분쯤 러시아 항공기가 위험범위에서 이탈했다며 울릉군 지역의 경보를 해제하고 일상으로 복귀해달라고 알렸습니다.



경상북도도 7시 58분쯤 비행체가 위험범위에서 이탈했다며 울릉군 지역 실제경보를 해제했다고 밝혔습니다.



현재까지 정확한 항공기 기종은 확인되지 않은 거로 알려졌습니다.



앞서 일각에서는 북한 항공기가 영공을 침범했다는 보도도 있었지만 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다.



우리 군은 러시아 군용기 여러 대가 동해에 진입했고 영공 침범은 없었다고 밝혔습니다.



다시 한 번 전해드립니다.



오늘(24일) 오전 7시 52분쯤 러시아 항공기로 추정되는 비행체가 우리 영공에 접근하면서 경북 울릉군 지역에 경계경보가 내려졌습니다.



행정안전부는 울릉군 지역에서 수신되는 위급 재난 문자를 보내 울릉지역 주민들에게 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 알렸습니다.



행정안전부는 7시 55분쯤 러시아 항공기가 위험범위에서 이탈했다며 울릉군 지역의 경보를 해제하고 일상으로 복귀해달라고 알렸습니다.



경상북도도 7시 58분쯤 비행체가 위험범위에서 이탈했다며 울릉군 지역 실제경보를 해제했다고 밝혔습니다.



현재까지 정확한 항공기 기종은 확인되지 않은 거로 알려졌습니다.



앞서 일각에서는 북한 항공기가 영공을 침범했다는 보도도 있었지만 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다.



우리 군은 러시아 군용기 여러 대가 동해에 진입했고 영공 침범은 없었다고 밝혔습니다.



지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.