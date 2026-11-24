<앵커>



오늘 아침에 경계경보에 놀라신 분들 많으실 텐데요. 오늘 아침 러시아 것으로 추정되는 비행체가 우리 영공을 침범했다는 위급 재난 문자가 경북 지역에 발송돼 국민들이 깜짝 놀랐습니다. 합참은 이 항공기가 러시아 군용기로 카디즈로 식별했지만 영공 침범은 없었다고 조금 전 밝혔습니다. 국방부 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다.



김민준 기자, 전해주시죠.



<기자>



합동참모본부는 조금 전 행안부에서 발송된 비행체 영공 침범 재난 문자에 대해 설명을 내놨습니다.



오늘(24일) 오전 러시아 군용기 수 대가 동해의 한국방공식별 구역, KADIZ에 진입했다고 설명했습니다.



해당 러시아 군용기들은 동해에서 울릉도에 근접했고 우리 군의 군사적 조치 단계에서 이탈했다고 밝혔습니다.



합참은 러시아 군용기들의 우리 영공침범은 없었다고 설명했습니다.



합참은 또 우리 군은 러시아 군용기가 KADIZ에 진입하기 이전부터 탐지했고, 우리 군 전투기를 투입해 우발상황에 대비한 전술조치를 했다고 설명했습니다.



합참의 설명을 종합하면, 러시아 군용기들이 동해상 우리 울릉도로 접근해 우리 방공식별구역인 카디즈를 한 때 침범한 것으로 파악됩니다.



또 우리 공군이 대응 출격을 하자 러시아 군용기들은 카디즈를 벗어났는데, 우리 영공을 침범하진 않은 것으로 파악됩니다.



지난 17일에도 러시아 군용기 여러 대가 우리 방공식별구역에 진입해 우리 군이 전투기를 출격시켜 대응한 바 있습니다.



당시에도 러시아 군용기 여러 대가 동해 KADIZ에 진입했다가 빠져나간 바 있는데 이 과정에서 영공 침범은 없었습니다.



지금까지 국방부에서 전해드렸습니다.