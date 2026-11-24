▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 엔비디아 주가가 폭등하면서 이 종목에 베팅한 공매도 투자자들이 현지시간 23일 하루 약 122억 달러(약 16조 4천억 원)의 평가손실을 입은 것으로 추산됐습니다.로이터 통신이 금융정보 분석업체 오텍스(ORTEX)가 집계한 데이터를 인용해 전한 이 손실 규모는 적어도 2019년 이후 하루 기준 최대 규모입니다.다만 이 수치는 엔비디아의 장중 주가 168.50달러를 기준으로 계산한 것으로, 종가(165.05달러) 기준으로는 다소 줄어들 수 있습니다.이날 엔비디아는 39.52달러(31.5%) 오른 165.05달러에 거래를 마쳤습니다.엔비디아 주가의 하루 상승률로는 2003년 5월 9일(33.1%) 이후 최대치입니다.오텍스는 이번 손실이 지난주 공매도 투자자들이 올린 평가이익 105억 달러(약 14조 1천억 원) 이상을 지워 없애는 규모라고 설명했습니다.그러나 공매도 투자자들은 10월 29일 이후 누적으로는 여전히 약 140억 달러(약 18조 8천억 원)의 이익을 유지하고 있다고 오텍스는 전했습니다.피터 힐러버그 오텍스 공동창업자는 "공매도 투자자들로선 10월 말 이후로는 여전히 크게 앞서 있어 이번 일이 아프기는 하지만 거래가 원점으로 돌아간 것은 아니다"라고 말했습니다.