▲ 폴 골드슈미트

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 억만장자 구단주 스티브 코언이 이끄는 뉴욕 메츠가 스토브리그 초입부터 대대적인 전력 강화에 나섰습니다.MLB닷컴은 24일(이하 한국시간) 메츠가 1루수 폴 골드슈미트(39)와 800만 달러(약 107억 원)에 1년 계약을 맺었다고 전했습니다.이에 따라 메츠는 사흘 동안 무려 5억 5천300만 달러(약 7천420억 원)를 투자해 전력을 보강했습니다.메츠는 전날 올겨울 자유계약선수(FA) 시장에서 최대어로 꼽힌 사이영상 출신 투수 태릭 스쿠벌과 역대 투수 최고액인 4억 5천만 달러에 9년 계약을 체결했습니다.앞서 22일에는 외야수 A. J. 유잉(22)과 9천500만 달러에 8년 연장 계약에 합의했습니다.빅리그 16년 차인 골드슈미트는 통산 타율 0.286, 390홈런, 1천284타점을 기록한 베테랑 강타자입니다.애리조나 다이아몬드백스에서 데뷔해 세인트루이스 카디널스를 거친 골드슈미트는 2022년 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP)로 선정됐고 7차례나 올스타에 선정됐습니다.뉴욕 양키스 유니폼을 입은 최근 2년은 상대 팀 좌완투수 등판 시 출전하는 플래툰 1루수로 활약했습니다.메츠는 불혹을 바라보는 골드슈미트의 타격이 예전보다 떨어지지만, 선수들을 이끄는 리더십도 높게 평가한 것으로 알려졌습니다.메츠는 2020년 코언 구단주가 팀을 인수한 뒤 매년 겨울 선수 영입에 엄청난 돈을 쏟았습니다.2024년 외야수 후안 소토와 역대 최고액인 7억 6천500만 달러(1조 263억 원)에 15년 계약을 맺는 등 2천만 달러 이상 고액 연봉 선수만 7명이나 됩니다.하지만 성적은 항상 기대에 못 미쳤습니다.해마다 사치세도 가장 많이 물고 있는 메츠가 내년에는 결실을 볼 수 있을지 귀추가 주목됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)