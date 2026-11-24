▲ FIFA

2031년 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵이 미국, 멕시코, 코스타리카, 자메이카 등 북중미 4개국에서 개최됩니다.2035년 대회는 영국에서 열리는 것으로 확정됐습니다.FIFA는 23일(현지시간) 화상으로 열린 임시 총회에서 두 대회 개최지를 이같이 정했다고 AP, AFP 등 주요 외신이 보도했습니다.두 유치안은 모두 단독 후보였으며, 투표 없이 박수로 통과됐습니다.2031년 대회는 여자 월드컵 사상 처음으로 48개국이 출전하는 대회이자, 처음으로 4개 회원국이 공동 개최하는 대횝니다.잔니 인판티노 FIFA 회장은 "2031년부터 48개 팀과 4개 개최국이 된다"며 "불과 몇 년 만에 이뤄진 놀라운 성장"이라고 말했습니다.미국은 1999년과 2003년 여자 월드컵을 개최했고, 여자 월드컵에서 4차례 우승한 최다 우승국입니다.올해는 2026 북중미 월드컵을 캐나다, 멕시코와 공동 개최했습니다.신디 팔로 콘 미국축구협회 회장은 "FIFA와 함께 세계 정상급 대회를 치르겠다"며 "이 역사적인 기회를 전 세계 여자 축구의 성장을 가속하는 데 쓰겠다"고 말했습니다.2035년 대회는 영국에서 열리는 첫 여자 월드컵입니다.영국에서 성인 남녀 월드컵이 열리는 것은 1966년 잉글랜드 남자 월드컵 이후 처음입니다.영국을 구성하는 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드가 공동 개최합니다.이들 지역은 서로 독립적인 축구협회로 FIFA에 가입돼 있습니다.대회 방식은 2031년과 같습니다.48개 팀이 4개 팀씩 12개 조로 조별리그를 치른 뒤 32강부터 토너먼트를 벌입니다.영국 유치안에는 잉글랜드 16곳, 웨일스 3곳, 스코틀랜드 2곳, 북아일랜드 1곳 등 모두 22개 경기장이 들어갔습니다.'축구 성지' 웸블리 스타디움, 맨체스터 유나이티드의 올드 트래퍼드, 토트넘 홋스퍼 스타디움, 아스널의 에미레이츠 스타디움 등 프리미어리그(EPL) 구단들의 '특급 경기장'들이 여자 월드컵 무대로 쓰일 예정입니다.데비 휴잇 잉글랜드축구협회(FA) 회장은 "함께 여자 축구의 힘을 기리고, 다음 세대에게 영감을 주고, 세계 구석구석의 팬들을 하나로 묶겠다"고 말했습니다.다음 여자 월드컵인 2027년 대회는 내년 6월 24일부터 7월 25일까지 브라질에서 열립니다.남미에서 열리는 첫 여자 월드컵입니다.조추첨식은 다음 달 11일 브라질 리우데자네이루에서 개최됩니다.디펜딩 챔피언은 2023년 호주·뉴질랜드 대회 결승에서 잉글랜드를 꺾고 우승한 스페인입니다.