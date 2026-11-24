▲ 조규성의 경기 장면 (자료사진)

덴마크 프로축구 미트윌란의 스트라이커 조규성이 시즌 6호 골을 터뜨렸습니다.조규성은 24일(한국시간) 덴마크 브뢴뷔 스타디움에서 열린 브뢴뷔와의 2026-2027시즌 덴마크 수페르리가 15라운드 원정 경기에서 전반 37분 교체 투입돼 전반 추가시간 선제 결승 골을 뽑아냈습니다.왼쪽에서 빅토르 바크가 올린 크로스가 수비수 발을 맞고 굴절되며 높게 튀어 오른 것을 조규성이 문전에서 헤더로 연결했습니다.이를 골키퍼가 쳐내자 조규성이 왼발로 재차 슈팅해 골대를 갈랐습니다.조규성이 약 한 달 만에 넣은 리그 3호 골이자 공식전 6호 골입니다.그는 지난달 25일 룅비 BK와의 12라운드 홈 경기에서 리그 2호 골을 넣었습니다.미트윌란은 후반 19분 교체 투입된 미드필더 홍현석의 활약에 힘입어 추가 골을 넣으며 2-0 승리를 거뒀습니다.후반 31분 홍현석이 골 지역 정면에서 오른발로 때린 슈팅이 프레데릭 입센의 발을 맞고서 굴절되며 골문 안으로 향했습니다.이는 입센의 자책골로 기록됐습니다.미트윌란은 FC코펜하겐을 승점 3차로 따돌리고 선두(승점 35)로 복귀했습니다.미트윌란은 이날 경기를 시작으로 열흘 동안 원정 4경기를 치르는 빡빡한 일정을 소화합니다.(사진=AP, 연합뉴스)