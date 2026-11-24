▲ 북한 송도원국제소년단야영소

북한이 스위스가 송도원국제소년단야영소를 대(對)러시아 제재 대상에 올린 데 반발하며 평양 주재 스위스 외교사무소의 철수를 검토하겠다고 위협했습니다.김여정 노동당 총무부장은 오늘(24일) 담화를 내어 "비우호적인 처사와 몰상식한 언행, 수치스러운 외교적 결례는 절대로 우리의 환영을 받을 수 없다"며 이같이 밝혔다고 조선중앙통신이 보도했습니다.김 부장은 "합법적인 조로(북러) 협력관계를 걸고 들며 황당무계한 구실로 제재 명단에 포함시킨 스위스의 비우호적 행태는 조선민주주의인민공화국의 주권에 대한 엄중한 침해로, 우리 공민들의 인권에 대한 난폭한 유린으로 된다"고 비난했습니다.그러면서 "우리 국가와의 관계 발전을 운운하며 평양에 스스로 찾아와 대화와 협력을 약속하고 돌아간 지 불과 며칠 만에 몰상식한 행위를 감행한 스위스 당국의 놀랍게도 너절한 처사를 강력히 규탄한다"며 "이는 분명히 배신적이며 적대적인 신호"라고 반발했습니다.이어 "앞뒤가 다르고 말과 행동이 일치하지 않은 비신뢰적인 스위스와의 관계를 전면적으로 재고할 필요가 있으며 우리 외교당국이 스위스의 비외교적 행위에 상응한 대응조치를 취해야 한다고 간주한다"고 밝혔습니다.이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 지난달 29∼30일 방북해 평양 외교사무소 개소식 행사에 참석하고 조용원 당비서, 최선희 외무상 등과 회담한 바 있습니다.김 부장은 "스위스가 조선민주주의인민공화국의 국가주권과 그 공민들의 합법적 권리를 존중하지 않으려는 자기의 입장을 명백히 한 조건에서 관계 개선의 명목 밑에 평양에 개설된 스위스 외교사무소의 존재 명분도 자연히 소실되였다는 것이 나의 견해"라며 "외무성에 평양주재 스위스외교사무소를 수일 내에 철수시키는 문제를 엄정히 검토하고 해당한 조치를 취할 것을 권고할 것"이라고 했습니다.송도원 야영소는 친북 국가 청소년들에게 북한 체제의 우월성을 선전할 목적으로 1960년 8월 개장했습니다.지난 7월 열린 여름 캠프에는 러시아와 중국 국적의 학생들이 이곳에 모여 교류했습니다.앞서 영국과 유럽연합(EU)에 이어 스위스도 이달 초 송도원야영소를 자국의 제재 명단에 추가했습니다.스위스 정부는 "EU의 정보에 따르면 송도원야영소가 러시아와 연계된 세력들과 협력해 우크라이나 점령지 출신 아동들을 북한으로 이송하는 조직적인 프로그램에 참여했다"고 제재 사유를 설명했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)