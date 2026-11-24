▲ 김민선

김민선과 유현조, 이다연이 2027시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 합류합니다.김민선은 24일(한국시간) 미국 앨라배마주 모빌의 RTJ 매그놀리아 그로브의 크로싱스 코스(파72)에서 열린 LPGA 투어 퀄리파잉 시리즈 최종전 5라운드에서 버디 7개를 쓸어담아 7언더파 65타를 쳤습니다.닷새 동안의 레이스에서 합계 21언더파 337타를 친 김민선은 4위에 올라 상위 25위까지 주는 내년 LPGA 투어 출전권을 확보했습니다.이번 퀄리파잉 시리즈 최종전에서는 수석 합격한 메가 가네(미국·합계 23언더파 335타)를 비롯해 공동 23위까지 모두 27명이 내년 출전권을 받았습니다.김민선은 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 두 차례 우승한 것을 포함해 통산 3승을 올렸습니다.올해 KLPGA 투어에서 세차례 우승을 포함해 통산 5승을 올린 유현조도 LPGA 투어에 진출합니다.유현조는 5라운드에서 4타를 줄여 합계 14언더파 344타, 22위에 올랐습니다.KLPGA 투어 통산 10승의 이다연도 합계 13언더파 345타, 공동 23위로 퀄리파잉 시리즈 최종전을 통과했습니다.1996년 생 이정은은 합계 12언더파 346타로 공동 28위로 조건부 출전권을 받았습니다.(사진=연합뉴스)