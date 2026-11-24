▲ RSM 클래식 우승자 마르코 펜지

마르코 펜지(잉글랜드)가 미국프로골프(PGA) 투어 시즌 마지막 정규대회 RSM 클래식(총상금 740만 달러)에서 연장전 끝에 우승했습니다.펜지는 24일(한국시간) 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프 클럽 시사이드 코스(파70)에서 열린 대회 4라운드에서 합계 16언더파 266타를 쳐 동타를 기록한 리하오퉁(중국), 마이클 토르비욘슨, 맥스 그레이서먼(이상 미국)과 연장전에 들어갔습니다.18번 홀(파4)에서 치러진 1차 연장전에서 펜지는 1.5m 거리의 버디 퍼트를 성공해 파에 그친 3명의 선수를 따돌리고 PGA 투어 첫 우승을 차지했습니다.이번 대회는 악천후 때문에 예정 종료일보다 하루 순연됐습니다.지난해 DP월드투어에서 3승을 거둔 펜지는 우승 상금 133만 2천 달러(약 17억 8천만 원)와 함께 2028시즌까지 PGA 투어 출전을 보장받았습니다.또한 2028년부터 시작되는 총상금 2천만 달러 규모의 챔피언십 시리즈 출전권도 확보했습니다.이번 대회에 출전하기 전 페덱스컵 랭킹 120위였던 펜지는 "지난 4,5주 동안 경기력이 너무 좋지 않아 힘들었다"며 "PGA 투어 출전권을 잃게 된다면 운명으로 받아들여야 한다고 생각했는데, 지금은 세상을 다 얻은 기분"이라고 말했습니다.페덱스컵 랭킹 134위였던 리하오퉁은 이번 대회 준우승으로 103위까지 상승했지만, 랭킹 포인트 10점 차이로 100위 안에 들지 못해 내년 출전권을 받지 못했습니다.노승열은 버디 5개와 보기 6개로 1타를 잃어 합계 2오버파 284타, 65위로 대회를 마감했습니다.페덱스컵 랭킹 184위로 2026시즌을 마무리한 노승열은 내년 PGA 투어 진입에 실패했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)