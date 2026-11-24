한국 스케이트보드 사상 첫 아시안게임 금메달을 따낸 '영재발굴단' 출신 강준이 선수가 올 시즌 마지막 월드컵에서 한국 선수 최초로 우승하며 다시 새 역사를 썼습니다.



스케이트보드 최강국 일본에서 열린 월드컵에서 결승에 오른 8명에 일본 선수가 4명이나 포함됐지만, 가장 돋보인 선수는 18살 강준이였습니다.



런 세션에서 무결점 연기로 90점의 고득점을 받아 기선을 잡았고, 트릭 세션에서도 멋지게 날아올랐습니다.



1차 시기, 아시안게임에서 대역전극을 이끌었던 '널리 270 힐플립 립슬라이드'를 완벽하게 성공한 뒤 주먹을 불끈 쥐었고, 무려 92.29점을 받으며 선두를 굳혔습니다.



평소 롤모델로 삼던 '올림픽 2연패'의 주인공 일본 호리고메를 따돌리고 한국 선수 최초로 월드컵 정상에 선 강준이는 세계 최고 권위의 SLS 도쿄 대회에 이어 두 대회 연속 우승도 달성했습니다.



(영상편집 : 박기덕, 화면출처 : 유튜브 'World Skate SB')