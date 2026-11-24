<앵커>



'혈세'에 의존하는 프로축구 시·도민구단의 부실 운영에 대해 한국프로축구연맹이 사과하고 '쇄신안'을 발표했습니다. 하지만 당장 '발등의 불'을 어떻게 끌지, 대책이 부족하다는 지적입니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



보조금에 지나치게 의존하는 프로축구 시·도민구단의 운영 실태를 SBS가 집중보도한 지 한 달여 만에, 프로축구연맹이 사과와 함께 '쇄신안'을 발표했습니다.



먼저, 선수단 인건비를 줄이기 위해 2028시즌부터 팀당 등록 선수를 25명으로 제한하고, 인건비 상한선도 더 낮추도록 강제했습니다.



이 같은 제도 개선은 2부리그에 먼저 적용하고, 1부리그 확대 시점은 추후 확정하기로 했습니다.



하지만 구단 직원의 80억 원대 횡령 혐의가 드러난 김포FC와 두 달째 선수들 월급을 제대로 주지 못한 파주FC의 문제를 해결할 대책은 없었습니다.



특히 파주 선수들은 생계를 위협받고 있다며 지난 금요일, 긴급 시위까지 벌였지만,



[선수의 급여를 지급하라! 지급하라! 지급하라!]



사태가 해결되지 않자, 선수협회는 민사 소송과 노동청 진정 등 법적 대응까지 예고했습니다.



연맹은 오는 목요일까지 파주 구단으로부터 내년 운영 계획을 받아 후속 조치를 검토하겠다고 했지만, 당장 선수들의 피해를 해소할 방안은 내놓지 못했습니다.



한편, 감사원은 연맹과 별개로 K리그 시도민 구단의 보조금 집행 실태에 대한 감사에 착수했습니다.



(영상편집 : 황지영, 디자인 : 강윤정)