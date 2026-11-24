<앵커>



중국 스파이 의혹을 받은 여성과 불륜 사실을 인정한 뒤 엔비디아를 떠났던 젠슨 황이 11일 만에 최고경영자로 전격 복귀했습니다. 이 소식에 30% 넘게 급등한 엔비디아 주가에 힘입어, 뉴욕증시 3대 지수도 일제히 오르면서 모처럼 순풍이 불었습니다.



뉴욕 김현우 특파원입니다.



<기자>



엔비디아 이사회가 젠슨 황을 사장 겸 최고경영자로 즉시 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했다고 공식 발표했습니다.



젠슨 황이 사임한 지 11일 만입니다.



이사회는 결정 과정에서 미국 정부 고위급 인사들의 의견을 전달받았으며, 젠슨 황 복귀가 국가안보상 위험을 초래하지 않는다고 확신했다고 밝혔습니다.



하비 존스 이사회 의장은 젠슨 황이 엔비디아를 이끌 적임자라며 전적으로 신뢰한다고 말했습니다.



지난주 자신의 발언을 뒤집은 것입니다.



[하비 존스/엔비디아 이사회 의장 (지난주, 컨퍼런스 콜) : 엔비디아 이사회는 만장일치로 젠슨 황의 사임을 수용했고, 젠슨 황을 CEO로 복귀시킬 의향이 없습니다.]



다만 이사회는 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐는지에 대한 독립 조사는 끝까지 이어갈 계획이라고 덧붙였습니다.



젠슨 황은 엔비디아를 다시 이끌게 돼서 영광이라며 겸허한 자세로 책임을 다하겠다고 밝혔습니다.



또 직원과 주주들 그리고 업계에서 보내준 지지에 고마움을 전하며, 무엇보다 가족의 사랑과 지지에 감사한다고 말했습니다.



젠슨 황 복귀 소식에 엔비디아 주가는 장이 시작되자마자 무섭게 치솟았습니다.



한때 37% 가까이 오르며 2000년 이후 장중 최대 상승폭을 기록하기도 했습니다.



[마이클 모나건/파운더 ETF 포트폴리오 매니저 : 젠슨 황의 복귀로 주가가 30% 넘게 뛰었습니다. 투자자들이 그의 리더십을 인정하고 있는 겁니다.]



엔비디아 주가가 힘을 내면서 지난주 큰 폭으로 떨어졌던 뉴욕증시도 일제히 급등했습니다.



기술주 중심의 나스닥이 6.5%, S&P500은 4.7% 올랐습니다.



특히 AI 반도체주가 동반 강세를 보이며 필라델피아 반도체 지수는 14% 넘게 상승했습니다.



(영상편집 : 박선수, 화면출처 : @GavinSBaker)