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박예승과 이민우가 세미파이널에 직행했다.23일 방송된 SBS '우리들의 발라드 시즌2'에서는 이민우 박예승이 140표를 넘겨 세미파이널에 진출했다.이날 탑백귀는 두 사람의 무대에 "성량 미쳤다, 진짜 잘한다"라며 감탄사를 연발했다. 이에 주우재는 "사실 이쯤에서 막 때려 박는 쏟아붓는 무대를 보고 싶었다. 그걸 충족시켜 주는 무대였다"라며 "민우 씨는 폭포에 다녀왔냐? 득음한 거 같았다"라고 극찬했다.이어 정승환은 "이민우 씨는 압도적인 첫 도입부를 들려줬다. 중요한 걸 특출 나게 잘 해내는 보컬"이라고 칭찬했다. 또한 박예승에 대해 "진짜 노래 잘한다는 생각 밖에 안 난다. 어디까지 성장할지 무서운 보컬의 엄청난 미래를 미리 본 거 같다"라고 박수를 보냈다.그리고 차태현은 "서로 배려를 안 한 팀이다. 서로의 강점을 극한까지 끌어올렸는데 그게 결과적으로 너무 좋은 무대를 만들었다"라고 감탄했다.모두의 극찬을 이끌어낸 두 사람은 150표 중 145표를 기록해 세미파이널에 직행했다. 이에 탑백귀 대표들은 "너무 잘한다. 예승이는 장군처럼 노래를 한다. 예승이가 다시 돌아왔네"라고 말해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)