<앵커>



엔비디아 최고경영자로 전격 복귀한 젠슨 황을 향해, 실리콘밸리와 월가에서는 일제히 환영의 뜻을 밝혔습니다. 일론 머스크 테슬라 CEO는 실수가 바로잡혔다고 축하했고, 이번 복귀를 예수의 부활에 빗댄 평가까지 나왔습니다.



이태권 기자의 보도입니다.



<기자>



'GPU 예수가 부활했다'.



실리콘밸리의 유명 엔젤 투자자 제이슨 칼라카니스는 젠슨 황이 사임 11일 만에 엔비디아 최고경영자로 복귀하자 자신의 X에 이렇게 적었습니다.



실리콘밸리 주요 인사들은 젠슨 황의 복귀를 반기며 잇따라 환영과 축하를 쏟아냈습니다.



일론 머스크 테슬라 최고경영자는 X에 엔비디아 이사회의 젠슨 황 재선임 결정 소식을 재게시하면서 "실수가 바로잡아졌다"고 평가했습니다.



앞서 머스크는 젠슨 황이 불륜 의혹으로 지난 12일 사임한 이후 비판 여론이 일었을 때도 지지 의사를 밝혀왔는데, 젠슨 황의 복귀를 요구하는 온라인 청원에도 공개적으로 이름을 올린 바 있습니다.



지난 2023년 자신이 만든 오픈AI에서 쫓겨났다가 나흘 만에 복귀한 경험이 있는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자도 "젠슨!"이라고 게시물을 올려 복귀를 축하했습니다.



지난주 "메가폰을 들고 엔비디아 사무실에서 파업을 이끌겠다"며 "젠슨을 다시 데려와야 한다"고 공개적으로 발언했던 트래비스 캘러닉 우버 공동창업자도 젠슨 황의 이름이 새겨진 확성기 사진을 올리고 다음 기회를 기약하겠다며 환영의 뜻을 밝혔습니다.



월가에서도 잇따라 반색의 목소리가 쏟아졌습니다.



엔비디아 주요 주주인 알티미터 캐피털의 브래드 거스트너 최고경영자는 엔비디아 이사회 의결을 두고 '만장일치'라며 관련 기사를 공유했고, 억만장자 헤지펀드 투자자 빌 애크먼도 "집단 지성이 승리했다"고 평가했습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 오영택)