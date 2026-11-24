<앵커>



수능과 대학별 논술고사에 이어, 학교 내신 시험에서도 AI 부정행위에 대한 걱정이 커지고 있습니다. 대학 수시전형에서 내신 성적 비중이 높은데도, 관리는 상대적으로 허술한 상황인데요. 곧 시작되는 기말시험에도 비상이 걸렸습니다.



정반석 기자입니다.



<기자>



지난해 12월 교육부가 각 시교육청과 내놓은 수행평가 시 인공지능 AI 활용 관리 방안입니다.



AI 부정행위를 막으려고 마련한 지침으로 자료 탐색은 AI 활용을 허용하지만, 글쓰기를 할 때는 금지하도록 규정합니다.



이런 규정에도 지난달 서울 양천구 한 고등학교에서는 수행평가 때 AI 사용이 의심되는 답안이 무더기로 나와 재시험을 치렀습니다.



지침이 제대로 작동하지 않은 것입니다.



[고등학생 (수도권 ○○고) : 선생님이 지나가면 몰래 AI를 돌리고 그런 식으로 수행평가를 해요. 왜 (AI) 안 돌렸냐 그런 식으로 오히려 성실하게 과제에 임한 친구들을 깎아내리곤 하는데요. 열심히 한 학생 입장에서는 너무 억울한 상황이라고….]



평가를 담당한 교사들도, AI가 작성한 답안을 구분해 내기 어렵다고 하소연합니다.



[수도권 고등학교 교사 : 그렇지 않은 (예산이 없는) 학교들은 그런 모니터링하는 프로그램도 없고 대부분 없어요. (학생들은) 수행 평가지를 받으면 그걸 사진 찍어서 그대로 그냥 AI한테 다 해달라 그래 버려요. 차라리 프롬프트를 어떻게 입력했는지 그 과정을 평가하는 식으로 좀 돌리면 어떨까.]



곧 시작하는 기말시험 관리에도 비상이 걸렸습니다.



이미 전국 중·고교에서는 올해 들어 스마트안경 부정행위 4건이 적발됐습니다.



현재 4년제 대학 모집 인원의 70% 정도가 내신 비중이 큰 수시전형인데도, 국가가 모든 역량을 동원해 대책을 세운 수능과 달리 내신 시험은 학교 역량에 주로 의존하고 있습니다.



[수도권 고등학교 교사 : 아무한테도 말 안 하고 혼자서 몰래 쓴다면 못 잡을 것 같아요. 저라면 내신에서 치팅(부정행위)하는 게 훨씬 유리할 것 같습니다, 수능에서 치팅하는 것보다.]



[고등학생 (서울 ○○고) : 학교에서 AI 안경을 어떻게 잡겠다, 이런 지침이 안 발표된 상태라서 기말고사 부정행위에 대해 불안감이 있는 것 같아요.]



기말고사를 앞두고 강원도 교육청은 각 학교에 금속탐지기를 배치하고, 가방 같은 소지품을 복도 밖으로 빼내는 등 수능에 준하는 감독을 하기로 했습니다.



(VJ : 신소영, 영상편집 : 신세은)