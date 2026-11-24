<앵커>



최태원 SK그룹 회장이 대법원 재상고심으로 향한 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에서, 앞서 지급 판결을 받은 9천440억 원을 모두 내겠다며 '화해권고' 결정을 내려달라고 재판부에 요청했습니다. 두 사람의 법적 다툼이 9년 만에 마무리될지 관심이 쏠립니다.



보도에 박재연 기자입니다.



<기자>



최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장은 이혼이 확정된 이후에도 재산분할 문제를 두고 소송을 이어왔습니다.



지난해 10월, 대법원은 두 사람의 이혼을 확정하면서도 재산분할에 대해 다시 재판하라고 선고했기 때문입니다.



[최태원/SK 회장 (지난 6월 파기환송심 출석) : 조정이 잘 성립될 수 있어서 빨리 끝날 수 있으면 좋겠습니다.]



[노소영/아트센터 나비 관장 (지난 6월 파기환송심 출석) : (이견이 아직 해소가 안 된 걸까요?) …….]



결국 지난 7월 파기환송심 재판부는 재산분할금을 9천440억 원으로 산정하고 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결했습니다.



최 회장 측은 재산분할액 산정에 불복해 대법원에 다시 상고했지만, 어제(23일) 재산분할액 9천440억 원을 노 관장 측에 전액 지급하겠다는 뜻을 밝히며 대법원에 화해권고 결정을 내려달라는 요청서를 제출했습니다.



화해권고 결정은 재판부가 당사자에게 합의를 권고하는 절차로, 원고·피고가 결정문을 받고 2주 안에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 같은 효력이 있습니다.



최 회장 측은 "오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고 최종적인 마무리를 위해 요청한 것"이라고 밝혔습니다.



노 관장 측은 최 회장 측의 요청에 대한 입장을 밝히지 않았습니다.



대법원이 최 회장의 요청을 받아들여 화해권고 결정을 하고 양측이 이의를 제기하지 않으면 지난 2017년 시작된 두 사람의 법적 다툼은 9년 만에 마무리됩니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 현민희·이가진)