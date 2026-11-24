<앵커>



열흘 전 만취 상태로 음주운전을 하다가 차량 사고를 낸 배우 고경표 씨가 어제(23일) 경찰에 출석했습니다. 조사를 받고 나온 고 씨는 죄송하다며 고개를 숙였습니다.



김기태 기자입니다.



<기자>



음주 사고 이후 첫 경찰 조사를 약 1시간 40분 동안 받고 나온 배우 고경표 씨.



초췌한 모습의 고 씨는 '팬들에게 하고 싶은 말이 있냐'는 질문에 울먹이며 고개를 숙였습니다.



[고경표/배우 : 보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 된 것에 대해서 정말 죄송합니다. 죄송합니다.]



앞서 조사 전, 당시 상황을 묻는 질문에는 이렇게 답했습니다.



[고경표/배우 : 많이 마신 것으로 기억합니다.]



고 씨는 지난 14일 서울 마포구에서 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있습니다.



당시 고 씨의 혈중알코올농도는 0.15%로, 면허 취소 기준인 0.08%를 훌쩍 뛰어넘었습니다.



이 사고로 청소차에 타고 있던 작업자 1명이 다친 것으로 알려졌습니다.



고 씨에 대한 한 차례 조사를 마친 경찰은 음주운전 외에 교통사고특례법상 치상 혐의 등 적용을 검토 중입니다.



[정경일/변호사 : 위험운전치사상죄, (작업자가) 다쳤다면 적용될 가능성이 많습니다. 정상적인 운전이 곤란한 상태였느냐, 이것 가지고 판단하거든요.]



앞서 고 씨는 지난 2023년 도로교통공단의 교통사고 예방 홍보대사로 활동하며 음주운전을 하지 말라고 당부했지만,



[고경표 (지난 2023년, 도로교통공단 유튜브) : 여러분 음주 운전도 안 되고요, 과속 운전도 안 됩니다.]



3년 뒤 정작 본인이 만취 운전으로 사고를 냈습니다.



사고 이후 고 씨는 출연 중인 여러 예능 프로그램에서 모두 하차했습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 이상민)