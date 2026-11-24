<앵커>



지난 6·3 지방선거에서 경기도 교육감 개표 상황표를 조작한 혐의를 받는 선관위 직원이 구속됐습니다. 선관위 특검팀은 투표율을 허위 입력하고 사후에 투표록을 수정한 혐의로 다른 선관위 직원 7명에 대해서도 구속영장을 청구했지만, 모두 기각됐습니다.



동은영 기자입니다.



<기자>



서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 오늘(24일) 새벽 1시 19분쯤, 경기도 광주시 선관위 직원 이 모 씨에 대한 구속영장을 발부했습니다.



이 씨는 지난 6·3 지방선거 경기도 교육감 선거 과정에서 개표 상황표를 은닉하고 위조한 혐의를 받습니다.



선관위 특검은 투표구 이름과 선거인 수, 후보자별 득표수 등을 기록하는 개표 상황표를 이 씨가 조작해 개표 결과가 실제와 달라지게 됐다고 주장하고 있습니다.



이종록 부장판사는 "증거 인멸 염려가 있다"고 영장 발부 사유를 설명했습니다.



선괸위 특검 출범 78일 만에 처음으로 특검 수사 대상에 대해 구속영장이 발부된 것입니다.



하지만 선관위 특검이 이 씨와 함께 구속영장을 청구한 다른 선관위 직원 7명에 대해서는 영장이 기각됐습니다.



이종록 부장판사는 "피의자들이 대부분의 사실 관계를 인정하면서 공모관계와 범죄 성립 여부에 관하여 법리적으로 다투고 있다"며 "구속의 사유와 필요성에 대한 소명이 부족하다"고 밝혔습니다.



구속영장 청구가 기각된 7명 중 일부는 지난 6·3 지방선거 당일 실시간 투표율을 잘못 입력한 것을 알고도 임의로 투표율을 수정한 혐의를 받고 있습니다.



이들 중 일부는 또 선거 당일 투표용지 부족으로 전국 40여 곳 투표소에서 무번호 투표용지가 사용되자, 무번호 투표용지 사용 내역에 대한 투표록을 사후 수정한 혐의를 받습니다.



특검팀 관계자는 "7명에 대한 구속영장 기각은 납득이 어렵다"며 "추후 상급자를 포함해 구속영장 재청구를 적극 검토하겠다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 소지혜)