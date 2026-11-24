<앵커>



젠슨 황이 엔비디아 최고경영자로 전격 복귀할 수 있었던 배경에는 공개적으로 지지 의사를 밝히면서 물밑에서 직접 개입한 트럼프 미국 대통령의 영향력이 거론됩니다. 내년부터 의회 다수당을 차지하게 된 민주당은 '안보 면죄부'를 준 거라며 전면 조사를 예고했습니다.



워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황 엔비디아 CEO 복귀 결정 과정에 자신이 중요하게 개입했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 JD밴스 부통령, 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관 등과 협의를 거쳐 엔비디아 이사회에 대리인을 참석시켰다고 말했습니다.



또 젠슨 황 복귀를 위한 국가 안보 관련 보증도 제공했다고 설명했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 (CNBC 인터뷰) : 엔비디아 이사회와 직·간접적으로 얘기를 나눴고, 강한 책임감을 느꼈습니다. (젠슨 황 복귀는) 우리나라에 있어 매우 중요한 부분이라고 판단했기 때문입니다. 엔비디아 이사회는 결과적으로 훌륭하게 일을 해냈습니다.]



소셜미디어를 통해서도 "미국 정부는 젠슨 황의 엔비디아 복귀가 국가 안보에 어떤 위협도 되지 않는다고 판단한다"면서 "법무장관도 젠슨 황이 불법 행위에 가담했다는 증거를 확보하지 못했다고 확인했다"고 강조했습니다.



다만, 이와 별개로 미국의 수출통제 준수 여부에 대한 엔비디아 내부 조사는 계속되어야 한다고 덧붙였습니다.



뉴욕타임즈는 "트럼프 대통령은 지난주 후반, 젠슨 황이 CEO에 복귀할 수 있도록 모든 조치를 취하기로 결정했다"면서 "이후 밴스 부통령이 젠슨 황과 비공개로 통화하고, 국가 안보 관련 확약을 엔비디아 이사회에 전달했다"고 보도했습니다.



트럼프 대통령의 이번 개입은 엔비디아 경영 상황이 미국 경제, 특히 AI 산업 패권과 직결된 현실을 고려한 것으로 보입니다.



차기 의회 권력을 확보한 민주당은 "트럼프 정부가 국가 안보를 팔아넘겼다", "안보 면죄부를 줬다"며 강하게 반발했습니다.



척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "트럼프 대통령이 국가 안보보다 금전적 사익을 우선시하고 있다"면서 내년 1월 민주당이 의회 다수당이 되면 트럼프 행정부와 젠슨 황, 엔비디아 경영진을 조사하겠다고 밝혔습니다.



공화당 일각에서도 트럼프의 개입에 대한 비판이 나오는 가운데, 젠슨 황은 다음 달 1일 하원 비공개 면담과 3일 상원 은행위원회 청문회에 잇달아 출석할 예정입니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 김나미)