1. 젠슨 황 전격 복귀…엔비디아 주가 '폭등'



젠슨 황이 사임한 지 11일 만에 엔비디아 CEO로 전격 복귀했습니다. 엔비디아 주가는 30% 넘게 올랐고, 뉴욕증시 3대 지수 모두 급등했습니다.



2. 트럼프 "내가 이사회 설득"…민주 "전면 조사"



트럼프 미국 대통령은 젠슨 황 복귀 과정에 자신이 중요하게 개입했다고 밝혔습니다. 민주당은 트럼프가 젠슨 황에게 '안보 면죄부'를 줬다며 전면 조사를 예고했습니다.



3. '깜짝' 중폭 개각…외교·안보라인 전면 교체



청와대가 외교·안보라인 전면 교체를 포함한 중폭 개각을 단행했습니다. 국정원장 후보자에는 강금실 전 법무장관을, 외교부 장관 후보자에는 임웅순 국가안보실 2차장을 지명했습니다.



4. '음주운전' 고경표 첫 경찰 조사…"거듭 죄송"



만취상태로 차를 몰다 청소차를 들이받은 배우 고경표 씨가 경찰에 출석해 첫 조사를 받았습니다. 고 씨는 무책임한 모습을 보여 죄송하다고 거듭 고개를 숙였습니다.