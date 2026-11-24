▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO와 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 23일 엔비디아 이사회를 설득해 젠슨 황의 최고경영자(CEO) 복귀를 성사시켰다고 밝혔습니다.황 CEO가 불법행위에 관여했다는 증거가 없고 아무 잘못이 없다는 주장도 했습니다.민간기업인 엔비디아의 이사회를 압박해 황 CEO의 복귀를 관철한 셈이라 논란이 예상됩니다.트럼프 대통령은 이날 CNBC방송과의 전화 인터뷰에서 황 CEO의 엔비디아 복귀와 관련해 자신이 엔비디아 이사회와 직접 접촉했다고 말했습니다.그는 "내가 그들을 설득했고 일을 성사시켰다"고 했습니다.황 CEO의 복귀를 자신의 성과로 내세운 것입니다.트럼프 대통령은 엔비디아 이사회가 국가안보상 위협에 대한 확답을 요구했다면서 "우리는 최소한 지금 알고 있는 모든 것에 대해 확답을 줬다"고 설명했습니다.트럼프 대통령은 광범위한 주가 하락이 황 CEO 복귀 추진에 영향을 줬느냐는 질문에는 "그럴 수도 있다"면서 "하지만 더 크게 영향을 준 것은 장기적 문제다. 더 큰 문제는 누구도 알지 못하는 칩들이 젠슨 황의 뇌에 있다는 점"이라고 강조했습니다.증시 하락은 물론 인공지능(AI) 패권 경쟁이 황 CEO 복귀 추진에 영향을 미쳤음을 시사한 발언으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 이어 황 CEO에게 전화를 했다면서 '한가지만 부탁하겠다. 열심히 일해라'라고 말했다고 전했습니다.CNBC는 통화가 일요일인 22일 밤 이뤄졌다고 전했습니다.트럼프 대통령은 인터뷰에서 황 CEO가 잘못한 것이 없다는 주장도 했습니다.그는 "사람들이 '젠슨황을 데리고 있는 것이 위협이냐'고 하는데 아니다. 그를 잃는 것이 위협"이라며 "회사가 올바른 결정을 할 용기를 내 매우 기쁘다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀가 발표된 직후 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "올바르고 타당한 결정"이라고 반기면서 "엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다"면서 "법무장관은 그가 불법행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않다는 점을 확인했다"고 주장했습니다.CNBC 인터뷰 발언과 합쳐 보면 엔비디아 이사회에서 황 CEO 복귀가 초래할 수 있는 국가안보상 위험과 관련해 명분을 요구했고 트럼프 대통령이 미국 정부의 결론이라며 이에 화답한 셈입니다.트럼프 대통령은 이와 별개로 미국의 수출통제 준수 여부에 대한 엔비디아의 내부 조사는 계속돼야 한다고 덧붙였습니다.다만 트럼프 대통령은 황 CEO가 불법행위에 관여하지 않았다는 단정적인 표현은 삼가고 '미국 정부가 증거를 갖고 있지 않다'는 식으로 한 발 빼는 표현을 사용했습니다.민주당이 장악한 의회에서의 조사 등을 염두에 둔 것으로 보입니다.로이터통신은 트럼프 행정부가 엔비디아에 황 CEO 복귀시 수출통제 규정을 준수해야 한다고 당부했다고 전했습니다.수출통제 적용 지연 논란으로 의회 조사의 타깃이 된 하워드 러트닉 상무장관은 황 CEO의 복귀에 관여하지 않았다고도 보도했습니다.트럼프 대통령은 트루스소셜에 황 CEO가 붉은색 여성 속옷을 쥐고 오른팔을 치켜든 합성사진도 올렸습니다.2024년 7월 자신이 암살 위기를 모면한 찰나에 촬영된 유명한 사진에 황 CEO를 합성한 이미지입니다.붉은색 여성 속옷은 중국 스파이로 의심되는 여성과의 불륜을 겨냥한 것으로 보이는데, 엔비디아에 복귀한 황 CEO를 자신과 같은 영웅에 빗대면서도 저속한 방식의 희화화로 친밀감을 드러낸 것이라는 해석이 나옵니다.