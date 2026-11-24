이렇게 AI 부정행위 논란이 이어지는 가운데 서울대 의대생들이 직접 카메라 앞에 섰다는데요.



대체 뭘 보여주려고 한 건가요?



지난 21일 '서울대 의대 26학번 3명이 AI 안경 합격 여부를 검증하는 영상'이라는 제목의 영상이 유튜브에 올라왔습니다.



영상에는 올해 서울대 의대에 입학한 학생 3명이 올 수능 국어 문제를 푸는 모습이 담겼습니다.



지난해 수능에서 전 과목을 통틀어 두 문제만 틀렸다는 학생은 70분 만에 문제를 모두 풀고 3문제를 틀렸습니다.



나머지 두 학생 역시 각각 93점과 97점을 받았습니다.



게시자는 "3명 모두 입시 전 과정에서 AI 안경이나 부정행위를 알지도, 쓰지도 않았다" 며 재미로 촬영한 영상이라고 설명했습니다.



누리꾼들은 "말을 하면서 문제를 푸는 게 더 놀랍다", "이 정도면 문제를 즐기는 것 같다"는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 유튜브 @JJK-c8j)