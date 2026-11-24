부정행위로 적발된 수험생이 대학 수시에는 합격했다는 주장이 나왔는데요. 이런 일이 가능한 건가요?



최근 온라인 커뮤니티에는 수능 4교시 도중 위급재난문자가 울려 부정행위로 처리된 학생이 연세대 수시 논술전형에 합격했다는 글이 올라왔습니다.



작성자는 "부정행위를 한 학생이 합격증을 받는 것은 불합리하다", "간절한 다른 학생들의 기회를 빼앗는 것"이라고 지적했는데요.



온라인에서도 "재학생들 역시 분노하고 있다", "교육청에 신고해야 한다"는 반응이 이어졌습니다.



현행 규정상 수능에서 부정행위가 적발되면 해당 수능 성적은 무효 처리되는데요.



이렇게 되면 수능 최저학력기준이 있는 전형에는 영향을 받지만, 최저 기준이 없는 논술이나 면접 전형은 수능 성적을 반영하지 않아 합격할 수 있습니다.



제도의 맹점인 셈인데요.



다만 교육부는 온라인에 알려진 내용과 사실관계가 다른 부분이 있다며 추가 확인 중이고, 스마트기기를 단순 소지한 것만으로 수시 합격까지 연결해 판단하는 것은 신중해야 한다는 입장을 밝혔습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)