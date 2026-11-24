수능 시험장에서 한 수험생이 퇴실 조치를 당했는데 이유가 예상치 못한 것이었다고요?



지난 19일 치러진 수능 시에서 한 수험생이 발열 조끼를 입었다가 부정행위로 적발됐습니다.



당시 수험생이 입고 있던 조끼에는 충전용 USB 선이 연결돼 있었고, 일부가 밖으로 드러나 있었던 것으로 전해졌는데요.



감독관은 "아버지가 입혀준 것 같지만 규정상 부정행위로 처리할 수밖에 없었다"고 설명했습니다.



결국 해당 수험생은 시험장에서 퇴실됐고 당시 감독 교사들도 안타까운 마음에 울먹였던 것으로 전해졌는데요.



올해 수능에서 전자기기 관련 부정행위 적발 건수는 모두 111건.



이 가운데 스마트안경과 소형 카메라, 무선 이어폰 등 스마트기기를 활용한 사례도 5건 포함됐습니다.



다만 실제 AI를 이용한 부정행위였는지는 아직 확인되지 않아 교육부가 추가 조사하고 있습니다.