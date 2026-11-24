서해에서 수상한 움직임을 보이던 어선 1척이 붙잡혔는데, 뭘 하고 있었던 건가요?



지난 13일 새벽, 전북 군산 어청도 인근 해상에서 한 어선이 평소 조업 구역을 크게 벗어나 중국 쪽으로 향했습니다.



선박 위치 신호까지 끊겼다 이어지기를 반복하자 해경은 단순한 조업이 아닐 것으로 보고 추적에 나섰는데요.



4시간 여의 추적 끝에 어선을 붙잡아 내부를 수색한 결과, 선장실에 숨어 있던 중국인 A 씨를 발견했습니다.



조사 결과, A 씨는 집행유예 기간 중 또다시 밀수 혐의로 재판을 받고 있던 상황이었는데요.



한국인 선장 B 씨는 브로커에게 돈을 받고 자신의 어선에 A 씨를 태워 밀출국을 도운 혐의를 받고 있습니다.



해경은 두 사람을 구속 송치하고, 밀출국을 알선한 브로커와 추가 조력자도 추적하고 있습니다.



(화면출처 : 군산해양경찰서)