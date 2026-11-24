58분 거리를 17분 만에. 이게 어떻게 가능했을까요?



바로 수능날이었기 때문입니다.



한 삼수생이 늦잠으로 수능을 치르지 못할 상황에 처했었는데 경찰의 도움으로 무사히 시험장에 도착했습니다.



지난 19일 아침 7시 40분 서울 신촌지구대에 삼수생 A 씨가 뛰어들어왔습니다.



수능 시험장까지 데려다 달라는 요청을 한 것입니다



수능 입실 마감이 오전 8시 10분이라 30분밖에 남지 않았고, 시험장까지 거리는 약 12km였습니다.



당시 경찰이 내비게이션으로 확인해보니 58분이 걸리는 상황이었습니다.



사정을 듣고 경찰관들은 A 씨를 순찰차에 태운 뒤 경광등과 사이렌을 켜고 시험장으로 향했는데요.



다행히 출발 17분 만인 오전 8시 2분 무사히 시험장에 도착했습니다.



수능 다음 날 A 씨는 음료수와 손편지를 들고 지구대를 다시 찾아와 감사 인사를 전했다고 합니니다.



경찰청은 올해 수능 당일 순찰차 수송과 에스코트, 수험표 전달 등 전국에서 총 121건의 수험생 편의를 지원했다고 밝혔습니다.



(화면제공 : 신촌지구대)