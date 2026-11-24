본인 성을 어머니 성으로 바꾸는 것, 요즘 아주 드문 사례는 아닙니다.



최근 이부진 호텔신라 사장의 아들인 동현 씨가 임 씨였던 자신의 성을 어머니 성인 이 씨로 바꾼 사실이 알려졌습니다.



올해 8월 성인이 된 동현 씨는 어머니 성을 따르겠다고 법원에 신청했고, 받아들여진 겁니다.



민법 제781조 6항은 자녀의 복리를 위해 필요한 경우 부모 또는 자녀의 청구에 따라 법원 허가를 받아 성과 본을 변경할 수 있도록 규정하고 있습니다.



이 제도는 호주제 폐지에 따른 개정 민법이 시행된 2008년 도입됐는데요.



성과 본을 바꾸더라도 기존의 법률상 친자관계는 유지됩니다.



법원은 불허해야 할 특별한 사정이 없는 한 대부분 성본 변경 신청을 허가하고 있습니다.



지난해 법원에서 성본 변경 3천950건 가운데 88.9%가 허가됐습니다.