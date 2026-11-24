올해 공인노무사 2차 시험에서 수험생 40명이 0점 처리되었습니다.



다름 아니라 시험지 등에 이름을 적었기 때문인데요.



자세한 내용 함께 살펴보시죠.



한국산업인력공단은 '지난 8월 치러진 공인노무사 2차 시험에서 수험생 40명이 답안지의 인적사항 기재란 이외의 곳에 인적을 알 수 있는 표시를 해 0점 처리됐다'고 어제(23일) 밝혔습니다.



이들은 답안지 표지의 과목명을 적는 곳에 본인 이름을 적거나 연습지, 답안지에 성명 또는 수험번호를 기재한 것으로 파악이 됐습니다.



논술형으로 치러지는 공인노무사 2차 시험, 채점 과정에서 특정 수험생에게 특혜가 돌아가는 것을 막기 위해 익명 채점 방식을 적용합니다.



이에 따라 지정된 인적사항 기재란 외에 이름이나 수험번호 등을 적었기에 무효 또는 0점 처리됐다는 것입니다.



0점 처리된 수험생들은 납득할 수 없다며 반발하고 있지만 공단 측은 시험 공정성을 위한 불가피한 조치라며 0점 처리 사례는 해마다 발생하고 있다고 설명했습니다.