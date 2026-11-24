오늘(24일)의 첫 번째 핫토픽, 참 화가 나는 소식인데요.



검은 봉지 안에 무언가 꿈틀대어 살펴보았더니, 눈도 채 못 뜬 새끼 고양이들이 비닐봉지에 겹겹이 싸인 채로 발견됐다는 겁니다.



기사 함께 보시죠.



동물보호단체에 따르면 지난 22일 저녁, 제주 동문시장 인근 길거리에 새끼 고양이들이 버려져 있다는 신고가 접수됐다고 합니다.



제보자는 길을 가던 중 고양이 울음소리를 듣고 주변을 살피다가 꽁꽁 묶여 있는 검은 비닐봉지를 발견했고, 4~5겹으로 싸인 비닐봉지를 푸는 순간, 아직 눈도 제대로 뜨지 못하는 새끼 고양이들이 나왔다고 합니다.



봉지 입구가 단단히 묶여 있어 자칫 발견이 늦었을 경우 질식 등으로 목숨을 잃을 수도 있었던 상황이었습니다.



단체는 고양이들을 임시보호하면서 건강 상태를 살피는 한편, 유기한 사람을 찾아 처벌해 달라며 경찰에 고발했습니다.



(화면출처 : 인스타그램 hondidorang2023)