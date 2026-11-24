먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 급등했습니다.



나스닥은 6.5%, S&P500은 4.7%, 다우지수는 3%대 상승하며 지난주 급락에 따른 낙폭을 일부 만회했습니다.



에너지를 제외한 전 업종이 상승한 가운데 기술주가 9%, 커뮤니케이션도 4% 넘게 오르며 지수 반등을 주도했습니다.



오늘 뉴욕증시는 엔비디아의 경영 공백이 해소되면서 위축됐던 인공지능 투자 심리가 빠르게 회복됐습니다.



젠슨 황 엔비디아 CEO가 사퇴 11일 만에 전격 복귀한 가운데 트럼프 대통령도 이사회 설득에 직접 나섰다고 밝히면서 AI 투자 심리가 빠르게 회복됐습니다.



이에 따라 나스닥과 S&P500은 지난해 4월 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록했습니다.



다만 시장은 25일 발표될 미국의 개인 소비지출 물가지수와 추수감사절 연휴를 앞두고 금리 전망에도 주목하고 있습니다.



종목별로는 엔비디아가 31.5% 폭등하며 상승장을 이끌었고 이에 필라델피아 반도체 지수도 14% 넘게 급등했습니다.



다음은 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



주가지수 선물시장은 뉴욕 증시의 급등 이후 추가 상승 여부를 가늠하는 가운데 단기 급등에 따른 차익 실현 가능성도 경계하고 있습니다.



여기에 이번 주 발표될 미국의 물가지표가 연준의 금리 결정에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있습니다.



미 주가지수 선물은 상승세로 마감했습니다.



다우 선물은 1500포인트 넘게 오르면서 4만 9700선을 기록했고, 나스닥-100선물 1700포인트 넘게 올랐습니다.



2만 6800선에서 움직였고요.



S&P500 선물도 300포인트 이상 오르면서 7200선에서 움직였습니다.



중소형주 중심의 러셀 2000 선물도 90포인트 상승하며 2600선을 기록했습니다.



엔비디아발 기술주 반등으로 위험자산 선호가 되살아나면서 안전자산인 국채 매수 수요가 약해졌고 국채금리에는 상승 압력으로 작용한 한편 미국 금리 10년 선물은 4.94%를 나타냈습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



원유 선물은 배럴당 80달러 선에서 거래됐는데요.



중동 지역의 원유 공급 증가와 리비아 송유관 재가동 소식에 공급 확대 우려가 커지면서 하락 압력을 받았습니다.



옥수수 선물은 부셸당 433선을 기록했습니다.



옥수수 선물은 미국의 주가 수출 검사량이 시장 예상을 웃돌았지만 달러 강세와 투기적 매도 포지션 확대가 부담 요인으로 작용하고 있습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주요 종목별 흐름입니다.



AI 반도체 주가 상승세를 이어갈 수 있을지 시장에 관심이 집중되고 있습니다.



엔비디아 선물은 31% 넘게 올랐습니다.



지금까지 CME 선물 시장 살펴봤습니다.