▲ 러네이 하스 암(Arm) CEO

엔비디아 차기 최고경영자(CEO) 후보군으로 거론됐던 러네이 하스 암(Arm) CEO가 2033년까지로 임기를 연장하는 계약을 체결했다고 암이 현지시간 23일 밝혔습니다.하스 CEO는 이날 성명에서 "암의 미래에 대해 이보다 더 확신할 수 없다"며 "나는 이제까지 우리가 쌓아온 것들이 자랑스럽고 향후 수년간 암의 잠재력을 완전히 끌어내는 데 전적으로 헌신하겠다"고 말했습니다.하스 CEO는 내달 1일부터는 암의 최대 주주인 일본 소프트뱅크의 부회장직도 맡을 예정입니다.영국 케임브리지에 본사를 둔 반도체 기업 암의 주식 약 86%는 소프트뱅크 그룹이 보유하고 있으며, 하스 CEO는 지난 4월부터 소프트뱅크 인터내셔널 CEO를 맡았습니다.하스 CEO는 암에서 10년 넘게 일해 왔으며 2022년부터는 CEO를 맡았습니다.회사의 나스닥 상장을 성공적으로 주도했다는 평가도 받습니다.앞서 파이낸셜타임스(FT)와 블룸버그는 젠슨 황의 사임 이후 그의 후임으로 하스 CEO가 유력 후보라고 보도했습니다.하스 CEO는 2006∼2013년 엔비디아에서 근무하며 부사장 자리까지 올랐습니다.하스 CEO 외에 이언 벅 엔비디아 부사장, 리사 수 AMD CEO 등이 엔비디아 CEO 후보군으로 거론됐습니다.그러나 이날 엔비디아 이사회는 젠슨 황을 CEO로 복귀시키는 안건을 의결했다고 발표했습니다.(사진=게티이미지)