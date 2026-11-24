유럽연합(EU)이 러시아 선수와 스포츠팀의 역내 스포츠 대회 출전을 금지하는 방안을 추진합니다.



또, 러시아 은행과 러시아가 서방의 제재를 피해 석유를 수출하는 데 이용하는 이른바 '그림자 선단' 선박에 대한 제재도 확대합니다.



우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 현지시간 23일 영상 메시지를 통해 이같은 내용을 담은 제22차 대러시아 제재안을 공개했습니다.



폰데어라이엔 위원장은 "스포츠 행사가 선전 활동의 무대가 되어서는 안된다"면서 "EU에서 열리는 모든 스포츠 대회에서 러시아 국기를 달고 출전하는 선수와 팀을 금지하는 방안을 도입하려 한다"고 밝혔습니다.



그는 이어 "러시아의 공식 상징물을 전시하는 것도 금지하고, 러시아 후원사들이 유럽의 스포츠·문화 단체에 자금을 지원하는 것도 제한할 것"이라고 덧붙였습니다.



EU의 이번 조치는 일부 국제 스포츠 연맹들이 2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 도입된 러시아 선수들에 대한 빗장을 풀고 이들의 대회 복귀를 속속 허용하고 있는 가운데 나온 것입니다.



지난달 말 세네갈 다카르에서 개막한 하계 청소년올림픽에서는 러시아 국기와 국가가 공식 등장하기도 했습니다.



핀란드, 노르웨이, 덴마크 등 북유럽 국가들이 이같은 움직임에 반발하며 러시아 선수들에 대해 개별적으로 비자 제한을 강화하면서, EU 차원의 통일된 대응을 촉구하는 목소리도 높아졌습니다.



EU의 22차 대러 제재안에는 러시아 은행 60곳과 암호화폐 플랫폼을 제재 목록에 추가하고, 석유 수출 제재를 회피하기 위해 이용되는 러시아 선박 70척을 블랙리스트에 올리는 것도 포함됐습니다.



아울러 EU 시민이 러시아 기업의 이사회 등 경영 기구에서 직책을 맡는 것을 금지하는 방안, 우크라이나전에 참전한 러시아인에 대한 비자 발급 금지를 어떻게 시행할 것인지에 대한 지침도 제시됐습니다.



러시아 참전 군인에 대한 비자 제한 조치는 최근 유럽 곳곳에서 러시아가 배후로 지목된 사보타주(파괴공작) 등에 대한 우려가 커지고 있는 것과 맞물린 것입니다.



폰데어라이엔 위원장은 "우크라이나(전쟁)에 참전한 이력을 지닌 러시아 군인들은 유럽 안보에 위험 요소로 작용한다"면서 "이들이 유럽을 활보하도록 허용해서는 안된다"고 강조했습니다.



러시아를 상대로 한 추가 제재안이 승인되려면 EU 회원 27개국의 만장일치가 필요합니다.