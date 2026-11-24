▲ 2024 미국 민주당 전당대회 (자료사진)

미국 연방의회 상·하원 다수당을 탈환한 민주당이 정권교체를 목표로 한 대선후보 경선 레이스를 내년 6월 공식적으로 시작합니다.민주당 전국위원회(DNC)는 2028년 대선후보 경선 토론을 총 12차례 치른다고 현지시간 23일 발표했습니다.내년에 6월 첫 토론회를 시작으로 5차례, 2028년에 7차례 토론회를 거쳐 후보를 선출합니다.2028년 3월 토론회가 마지막으로, 전국을 순회하게 될 토론회 개최 지역은 여론조사 지지율 등 토론회 참가 자격과 선거자금 모금 기준을 포함해 내년 1월 발표합니다.경선의 하이라이트인 대선후보 선출 전당대회 개최 후보지는 매사추세츠주 보스턴, 콜로라도주 덴버, 펜실베이니아주 필라델피아 등 3곳으로 압축했습니다.민주당이 승리했던 지난 2020년 대선 당시 후보로 나선 인사는 28명이었습니다.민주당이 승리를 기대하는 이번 대선 레이스에도 수십 명이 몰릴 것으로 뉴욕타임스(NYT)는 예상했습니다.후보 난립 우려를 반영, DNC는 토론회 참가자를 최대 20명으로 제한할 방침입니다.자격이 입증된 참가자들이 이틀에 걸쳐 두 그룹으로 나눠 토론하는 방안도 검토됩니다.토론회 참가자들은 기부자 신원이 불분명한 정치자금인 '다크 머니'(dark money)를 받지 않겠다고 서약해야 합니다.연방 선거에서 일상화한 슈퍼팩(super PAC·특별정치활동위원회)과의 은밀한 협력 관계를 차단하기 위한 조치입니다.민주당은 다음달 뉴욕에서 비공개 회합을 열 예정인데, 여기에는 잠재적인 대선후보의 선거대책본부장과 다른 고위 참모들이 모일 것으로 보인다고 NYT는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)