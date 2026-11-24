▲ 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령

프랑스 대선을 5개월 앞두고 에마뉘엘 마크롱 대통령이 재정 건전성 강화를 위해 재정 규칙을 헌법에 명문화하는 방안을 꺼내 들었습니다.현지시간 23일 로이터, 블룸버그 통신에 따르면 마크롱 대통령은 일간 피가로와 한 인터뷰에서 "(내년) 1월까지 금융시장 변동성이 계속된다면 2011년의 방안과 같은 '황금률'은 생각해볼 만한 아이디어"라고 말했습니다.2011년 헌법 개정안의 하나로 제시됐던 '황금률' 방안은 장기적인 재정 균형을 위해 다년간의 공공 재정 프레임워크를 법제화하는 것이었습니다.이 방안에 따르면 공공 지출과 세입, 예산 균형에 관한 최소 3년간의 연간 목표가 설정되며, 헌법재판소가 규칙을 위반하는 법률을 무효화할 권한을 갖습니다.이 방안은 상·하원을 통과했으나 니콜라 사르코지 당시 대통령이 헌법 개정을 위한 요건인 상하원 합동의회 5분의 3 이상의 찬성을 충족하지 못할 걸로 보고 의회를 소집하지 않으면서 최종 통과는 불발됐습니다.독일에는 신규 정부 부채를 국내총생산(GDP)의 0.35% 이하로 제한하는 헌법상 부채 제동장치가 있습니다.마크롱 대통령은 이를 되살리는 토론을 하는 건 "부당한 일이 아니다"라며, 정부가 프랑스와 독일 국채 금리 간 격차도 면밀히 주시하고 있다고 말했습니다.이는 최근 프랑스 재정에 대한 우려로 불안정한 채권 시장을 안심시키려는 움직임으로 풀이됩니다.이날 프랑스와 독일 국채 10년물 금리 격차는 0.05%포인트(p) 줄어 1.52%p로 좁혀졌습니다.프랑스의 공공 부채는 국내총생산(GDP)의 119%에 달하며 재정적자는 유럽연합(EU) 기준선인 GDP 대비 3%를 계속해서 초과해 왔습니다.르몽드는 헌법 개정안이 상·하원을 통과한 시점과 합동의회 표결 시기 사이에 시한을 정해두지 않고 있어, 마크롱 대통령이 실제로 법안 재개를 추진한다면 내년 1월 표결에 부칠 수 있다고 전망했습니다.그러나 부결시 마크롱 대통령과 중도 진영은 내년 봄 대선을 앞두고 이미 좁은 입지가 더 위태로워질 수 있다는 지적이 나옵니다.대선 선두 주자인 극우 마린 르펜의 국민연합(RN)도 황금률 도입 방안을 제시한 바 있으나, 2011년 법안 조항은 RN이 원하는 것과는 차이가 있다고 밝혔습니다.조르당 바르델라 RN 대표는 엑스(X·옛 트위터)에 "(황금률은) 우리가 요구하는 조건과 맞아야 한다"고 말했습니다.극좌 굴복하지않는프랑스(LFI)의 에릭 코케렐 의원은 "신자유주의 악몽의 헌법 명문화"라며 "헌법을 민주주의로부터 등 돌리게 하는 것"이라고 주장했습니다.우파 공화당 브뤼노 르타이오 대표는 구상 자체는 지지한다면서도 마크롱 정부가 이제 와서 이를 추진하는 데 대해서는 의구심을 제기했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)