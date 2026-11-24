▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO와 도널드 트럼프 미국 대통령

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 복귀에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 역할이 결정적이었단 분석이 나옵니다.엔비디아의 운명이 미국 경제에 직결돼 있는 현실을 고려한 것으로 관측됩니다.그러나 의회를 장악한 민주당은 물론 여당인 공화당도 황 CEO 스캔들 논란에 날을 세우고 있는 마당에 트럼프 대통령에게 이번 조치가 부메랑으로 돌아올 가능성도 있습니다.트럼프 대통령은 현지시간 23일 황 CEO의 복귀를 알리는 엔비디아의 발표가 이뤄지자마자 소셜미디어 트루스소셜에 환영 게시물을 올렸습니다.사실상 황 CEO의 복귀를 사전에 인지하고 있었음을 시사하는 것입니다.트럼프 대통령은 황 CEO를 "애국자이자 국보"라고 치켜세우면서 "엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 "미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다"면서 "법무장관은 그가 불법행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않다는 점을 확인했다"고 주장했습니다.엔비디아 이사회도 황 CEO 복귀 발표문 첫머리에 "미국 정부의 고위급에서 의견을 전달받았고 이를 토대로 황 CEO의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않을 것이라고 확신한다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령도 CNBC 방송과의 인터뷰에서 엔비디아 이사회와 직·간접적으로 접촉했다면서 황 CEO의 복귀 결정에 자신의 '입김'이 반영됐음을 숨기지 않았습니다.트럼프 대통령이 엔비디아 이사회에 황 CEO 복귀를 압박하면서 중국 스파이로 의심되는 여성과의 외도가 미국의 국가안보에 위협이 되지 않는다는 미국 정부 차원의 결론을 건네준 것으로 추정할 수 있는 대목입니다.사실상 트럼프 대통령이 황 CEO에 면죄부를 주고 복귀의 문을 열어준 것이나 마찬가지라는 해석이 나옵니다.트럼프 대통령에게 엔비디아는 일개 대기업이 아닙니다.중국 스파이로 의심되는 여성과의 외도로 논란을 낳았지만, 역설적으로도 중국과의 AI 패권 경쟁에 있어 엔비디아의 성장세 유지가 필수라는 인식이 트럼프 대통령의 머릿속에 자리 잡고 있습니다.이와 함께 트럼프 대통령 본인도 젠슨 황 스캔들에서 자유로울 수 없다는 점에서 본인에게 안보 관련 의혹의 불똥이 번지는 것을 차단하려 했다는 해석도 가능합니다.트럼프 대통령은 그간 젠슨 황 스캔들에 대한 정보당국 보고를 받고도 이를 묵살한 뒤 지난 5월 중국 방문 때 황 CEO를 대동했고, 엔비디아 첨단 반도체의 대중국 수출통제를 완화했다는 의혹 등에 휩싸여있습니다.트럼프 대통령의 엔비디아 주식 보유를 둘러싼 이해충돌 의혹도 이미 여러 차례 불거진 상황입니다.여기에다 지난주 AI 관련주가 폭락하면서 나스닥이 기술적 조정장에 진입한 것도 트럼프 대통령의 우려를 키운 요인으로 보입니다.미국에서는 주식시장과 일반 국민의 노후자산 간 연결고리가 강하기 때문에 증시의 등락이 여론에 상당한 영향을 미칩니다.트럼프 대통령 역시 각종 정책의 발표가 주식시장에 끼치는 영향에 민감하게 반응해왔습니다.트럼프 대통령은 황 CEO와 불륜 관계였던 여성이 중국 스파이라는 증거가 없다며 CEO 복귀를 촉구해왔습니다.미중 갈등의 중대 요인이 될 수 있는 사안이었으나 미중정상회담에서도 관련 문제를 적극적으로 제기하지 않았습니다.하지만 황 CEO에 대한 면죄부는 트럼프 대통령에게 부메랑으로 돌아올 수 있습니다.이달 초 중간선거에서 압승을 거둔 민주당은 물론이고 공화당 역시 황 CEO 조사를 단단히 벼르고 있습니다.당장 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "트럼프 행정부가 안보를 팔아넘겼다"며 모든 권한을 동원한 불법 행위 조사를 예고했습니다.앞서 뉴욕타임스는 황 CEO와 불륜 관계였던 앨리스 황이 중국 정보기관과 1년 넘게 접촉했다는 미 정보당국의 보고서를 보도했습니다.이 기간은 앨리스 황이 황 CEO와 만난 시기와도 겹치는 것은 물론 앨리스 황의 회사가 엔비디아의 첨단 반도체를 대량 확보하던 시기와도 일부 교차하는 것으로 전해졌습니다.황 CEO가 불법행위에 관여한 증거가 없다는 트럼프 행정부의 결론이 성급하게 도출됐을 수 있다는 지적이 나오는 대목입니다.의회 조사 과정에서 간첩행위 논란이 부각되고 미국의 국가안보와 관련한 황 CEO의 부적절한 처신이 밝혀질 가능성이 여전한 상황입니다.트럼프 대통령이 '법무장관은 황 CEO가 불법행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않다는 점을 확인했다'는 식의 애매한 표현을 쓴 것도 이같은 상황을 감안한 것으로 보입니다.현재로서는 미 정부 차원에서 증거의 확보가 이뤄지지 않았다는 주장으로 추후 상황 전개에 따라 발을 뺄 여지를 마련해둔 셈입니다.