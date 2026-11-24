▲ 한국어 교육 과정에 개설된 알-로야 외국어학교를 찾은 김완중 대사

이집트 현지 중학교 2곳에 한국어 정규 수업이 개설됐다고 주이집트한국대사관(대사 김완중)이 현지시간 23일 밝혔습니다.이집트 정규 중등교육 과정에 한국어 과목이 개설된 것은 이번이 처음입니다.한국 교육부의 '해외 초·중등학교 한국어 채택 지원사업'의 하나로 추진된 이번 사업을 통해 지난 10월 알-로야 외국어학교(13명)와 셰리프 알사바의 외국어학교(6명)에서 중학교 1학년(7학년) 대상 한국어 정규 수업이 시작됐습니다.김완중 주이집트 대사는 이날 알-로야 외국어학교를 찾아 수업을 참관했으며, 수강생들은 개강 한 달여 만에 한국어로 이름과 나이 등을 소개하고 한복을 입은 채 K팝 그룹 베이비몬스터의 'WILD'를 열창해 눈길을 끌었습니다.수업에 참여한 학생들은 고등학교 진학 후에도 한국어를 계속 배우고 싶다는 열의를 보였고, 김 대사는 학생들이 양국 협력의 미래를 여는 민간 외교관 역할을 해주길 당부했습니다.두 학교의 한국어 정규수업 개설은 지난해 11월 이재명 대통령의 이집트 방문 당시 체결된 교육협력 양해각서(MOU)와 지난달 압델 파타 엘시시 이집트 대통령 국빈 방한의 후속 조치로, 한국 교육부의 지원사업을 통해 성사됐습니다.그동안 아인 샴스대와 아스완대 한국어과와 세종학당 등 대학 및 성인 중심으로 이뤄지던 이집트 내 한국어 교육이 중학교 정규과정으로 확대되면서, 최근 전략적 동반자 관계로 격상된 양국 간 교육·문화 교류도 한층 탄력을 받게 됐습니다.주이집트 한국대사관은 두 학교에서의 성공적인 운영을 발판 삼아 이집트 교육 당국과 긴밀히 협력해 정규학교 내 한국어 수업을 지속 확대해 나갈 계획입니다.(사진=주이집트 한국대사관 제공, 연합뉴스)