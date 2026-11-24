▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 정치적 이유로 안보 위협을 축소하고 있다며 정적들을 비난하고 거국일치내각 구성을 거듭 촉구했습니다.네타냐후 총리는 현지시간 23일 이스라엘 크네세트(의회)에서 열린 리쿠드당 주례 의원총회에 앞서 이례적으로 가진 언론 발표에서 이같이 밝혔습니다.이는 야권 지도자로 연정 구성권을 쥔 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 이란으로부터 즉각적인 위협이 없다고 발언한 직후에 나왔습니다.네타냐후 총리는 "우리를 둘러싼 거대한 위협에 맞서 국가의 존립을 지키는 능력은 우리의 단결에 달려 있다"며 "즉각적이고 거칠며 심각한 이 같은 위협을 조롱하거나 축소하는 자는 누구든 정치적 이유로 그러는 것"이라고 주장했습니다.총선 후 과도정부를 이끄는 네타냐후 총리는 초정통파(하레디) 정당을 포함한 거국내각 구성을 촉구하면서, 초정통파가 반대하고 아이젠코트 진영이 찬성하는 군 징집 문제에 대해 모든 당사자가 유연성을 발휘해야 한다고 강조했습니다.그는 "거국내각을 출범시키려면 모든 진영이 합의 도출에 필요한 유연성을 보여야 하며, 여기에는 우리가 초정통파 형제들과 함께 합의를 이뤄내야 하는 군 징집 문제도 포함된다"면서 "그들도 거국일치내각의 일원이 돼야 한다"고 말했습니다.리쿠드당은 현재 아이젠코트 대표의 야샤르당과 연정 구성 협상을 진행 중이지만 별다른 진전은 없는 것으로 전해졌습니다.네타냐후 총리는 앞서 기존 퇴임 연정 세력 전체가 새 정부에 남고 본인이 총리직을 유지하는 조건의 거국내각을 요구해 왔습니다.이와 함께 네타냐후 총리가 대이란 군사작전 재개를 시도했으나 이스라엘군의 반대로 무산된 것으로 알려졌으며, 야권에서는 그가 새 정부 구성을 늦추려고 또 다른 무력 충돌을 꾀한다는 비판이 제기됐습니다.이날 취재진의 질문을 받지 않은 네타냐후 총리는 아랍계 다수 정당에 의존하는 어떠한 정부 구성에도 반대한다며, 이들 정당 의원이 테러리즘을 지원하고 있어 하마스나 이란에 맞설 수 없다고 주장했습니다.그는 아랍계 정당 연합인 조인트리스트(Joint List) 소속 의원을 실명으로 거론하며 "시온주의 정부는 아흐마드 티비나 오페르 카시프, 또는 그 동조자들에게 좌우될 수 없다'고 말했다.이어 "유대 국가의 미래를 위해 싸우려는 정부는 유대 국가를 파괴하려는 자들에게 의존할 수 없다"며 "이는 종교나 인종, 성별이 아닌 이념의 문제"라고 덧붙였습니다.지난달 총선에서 기존 연정이 과반 의석을 잃은 가운데, 네타냐후 총리는 아랍계 정당의 의회 지지를 바탕으로 연정을 꾸리려는 아이젠코트 진영의 움직임에 맞서 아랍계 정당을 테러 지원 세력으로 규정하며 정당성에 의문을 제기하고 있습니다.(사진=게티이미지)