▲ 23일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 긴축 정책 항의 시위 중 불붙은 차량 근처에 경찰들이 배치되어 있다.

벨기에 노동자들이 현지시간 23일 정부의 긴축 정책에 항의하며 또 다시 거리로 나왔습니다.벨기에 주요 노조는 바르트 더베버르 총리가 이끄는 연방 정부의 예산 삭감이 예고되자, 연금, 급여, 근로 조건 등에 악영향이 예상된다고 반발하며 최근 몇 달째 10여 차례의 총파업과 시위를 이어오고 있습니다.정부의 긴축 정책이 노동자와 연금 수령자, 사회적 약자에게 과도한 부담을 지우고 있다고 주장하는 시위대는 이날 오전 브뤼셀 북역에 결집해 집회를 연 뒤 오후까지 브뤼셀 시내 중심가를 행진하며 긴축 반대를 외쳤습니다.수도 브뤼셀에서는 경찰 추산 5만 명의 인파가 거리로 나와 쌀쌀한 날씨 속에 호루라기를 불고, 노조 깃발을 흔들며 행진을 벌였습니다.'부자는 더 많이 벌고, 노동자는 더 많이 낸다', '바르트 더 베버르, 이제 그만' 등의 문구가 적힌 푯말도 곳곳에 등장했습니다.브뤼셀에서는 진압 경찰이 시위대 일부를 해산시키기 위해 최루탄과 물대포를 사용했고, 이 과정에서 최소 1명이 체포됐다고 AFP통신은 전했습니다.대중교통 부문 노동자 다수가 시위가 동참한 데다, 시내 주요 도로가 시위대의 행진에 봉쇄되면서 이날 곳곳에서 버스와 지하철, 트램 운행이 중단되는 등 대중 교통망에 상당한 차질이 빚어졌습니다.특히 항공교통 관제사들이 파업에 가세하면서 브뤼셀의 관문 역할을 하는 두 공항인 북부 자벤텀 공항과 남부 샤를루아 공항에서의 이·착륙이 대거 취소되면서 하늘길이 사실상 마비됐습니다.벨기에 항공교통관제 기관인 스카이스는 직원들의 파업 참여로 이날 아침 7시부터 밤 9시까지 정상적인 항공교통 서비스를 보장할 수 없다면서, 응급 상황이나 안전상 필수적인 항공편에 대해서만 최소한의 서비스가 유지될 예정이라고 밝혔습니다.스카이스는 관제사들의 파업 참여가 고작 이틀 전에야 통보돼 항공 교통이 갑작스럽게 중단된 탓에 여행객들이 큰 불편을 겪고, 항공사와 공항 측도 막대한 손실을 입게 됐다고 주장했습니다.우파 민족주의 정당 새플레미시 연대(N-VA)를 이끄는 더베버르 총리는 불어나는 재정 적자를 줄이기 위해 2029년까지 의료, 교육 부문을 포함해 정부 지출을 약 100억 유로(약 15조 1천억 원) 절감하는 긴축안을 추진하면서 노조는 물론 중도·사회주의 성향의 연정 파트너들의 반발을 사고 있습니다.더베버르 총리는 부유층 세금을 인상해 재정 적자를 줄일 것을 주장하는 사회주의·중도 성향 연정 파트너들과의 갈등으로 긴축 예산안에 대한 합의가 불발되자 이달 초 국왕에게 사표를 제출했으나, 국왕은 이를 반려하고 추가 시간을 부여해 해결책을 모색하도록 했습니다.이후 2차례 이어진 추가 협상에서도 네덜란드어권 중도좌파 정당인 '전진당'(Vooruit)이 반대 의사를 꺾지 않으며 합의가 불발되자 더베버르 총리는 이날 필립 국왕을 면담해 협상에 진전이 없다고 보고했으나, 국왕은 합의를 위해 계속 노력해줄 것을 당부했습니다.총리실은 이후 성명을 통해 합의 도출 시한을 내달 31일로 설정한다면서 "(그때까지) 합의에 이르지 못하면 정부는 국정을 꾸려갈 수 없게 될 것이고, 이는 곧 정부의 종말을 의미한다"고 밝혀 사실상 배수진을 쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)