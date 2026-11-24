▲ 마르크 뤼터 나토 사무총장(왼쪽)과 프리드리히 메르츠 독일 총리

프리드리히 메르츠 독일 총리가 2008년 우크라이나를 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국으로 받아들이지 않은 건 실수였다고 말했습니다.나토 가입을 비롯한 우크라이나 안전보장 방안은 최근 미국 중재로 재개된 종전 협상에서 핵심 쟁점으로 떠올랐습니다.독일 주간지 차이트에 따르면 메르츠 총리는 현지시간 23일 베를린을 방문한 마르크 뤼터 나토 사무총장과 공동 기자회견에서 당시 우크라이나를 나토에 가입시키자는 미국의 제안을 따르지 않은 게 "실수였음이 분명하다"고 말했습니다.메르츠 총리는 "우크라이나가 나토 회원국이 됐다면 아마 이 전쟁을 막을 수 있었을 것"이라고 말했습니다.또 우크라이나의 나토 가입을 본격 논의해야 한다는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 주장이 논리적이라며 "전쟁 이후에도 우리가 우크라이나에 제공하려는 것"이라고 말했습니다.우크라이나 전후 안전보장 방안이 회원국 집단방위를 규정한 나토조약 5조와 아주 가까울 것이라고도 했습니다.우크라이나는 친서방 성향 빅토르 유셴코 대통령 시절 나토 가입을 추진했습니다.미국은 2008년 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 나토 정상회의에서 우크라이나의 가입을 제안했고 동유럽 상당수 회원국도 찬성했습니다.그러나 독일과 프랑스 등 유럽 주요국이 러시아를 자극할 수 있다는 이유로 반대했습니다.유럽과 러시아를 오가며 종전 협상을 중재하는 트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너는 최근 나토 집단방위와 비슷한 안전보장을 우크라이나에 제공하는 데 미국과 러시아가 열려 있다는 취지로 말했습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 돈바스(도네츠크·루한스크주)를 러시아에 넘겨주는 조건으로 나토에 가입할 의사가 있는지 물었다고 주장했습니다.그러나 러시아 측에서는 "우크라이나가 준회원국 형태로라도 나토에 가입하는 방안은 수용할 수 없다"는 등 다소 다른 말이 나오고 있습니다.젤렌스키 대통령은 이날 나토 의회연맹 총회에서 화상으로 연설하면서 자국을 회원국으로 받아달라고 거듭 촉구했습니다.그는 "우크라이나를 그냥 나토에 가입시키는 게 더 효과적이지 않나. 시행하는 데 비용도 적게 들고 안전을 실제로 보호하는 측면에서도 더 신뢰할 수 있지 않나"라고 말했습니다.나토는 2024년 정상회의에서 우크라이나의 회원국 가입을 '불가역적인 길'로 규정했으나 이후 본격 논의는 이뤄지지 않았습니다.우크라이나가 전쟁 중 나토에 가입할 경우 집단방위 규정에 따라 사실상 나토가 러시아와 참전하는 셈이 되기 때문입니다.그러나 최근에는 종전 협상과 맞물려 분위기가 바뀌고 있습니다.마크롱 대통령은 지난 19일 "우리(유럽)의 장기적 안보를 위해 우크라이나의 나토 가입은 합리적"이라며 논의를 재개해야 한다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)