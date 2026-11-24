▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 도널드 트럼프 미국 대통령

현지시간 23일 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀 소식에 미국 워싱턴 DC 정가가 술렁이고 있습니다.젠슨 황의 엔비디아 CEO 사임 배경에 첨단 인공지능(AI) 반도체의 중국 밀반입 의혹이 작용했는데도, 도널드 트럼프 미 대통령이 이같은 핵심 경제안보 침해 의혹에 사실상 면죄부를 준 것이나 다름없기 때문입니다.특히 이번 사태를 트럼프 행정부와 젠슨 황의 유착 의혹, 나아가 중국에 대한 외교적 밀착 관계로 규정해 의회 차원의 대대적 조사를 벼르는 민주당에선 강도 높은 비판이 제기됐습니다.척 슈머 상원 원내대표는 트럼프 대통령이 국가 안보보다 금전적인 사익을 우선시하고 있다며 젠슨 황 복귀 과정을 둘러싼 불법 행위를 조사하겠다고 공언했습니다.슈머 원내대표는 "트럼프 행정부와 젠슨 황, 다른 엔비디아 임원들, 금전적 이득을 위해 안보를 팔아넘긴 누구라도 민주당은 (이들의) 불법 행위를 조사하기 위해 모든 권한을 행사할 것"이라고 말했습니다.차기 연방의회 상원 은행위원장에 내정된 엘리자베스 워런 의원(민주·매사추세츠)은 이날 결정이 "무모하다"고 비판하면서 엔비디아 이사회가 미국의 수출통제 규정을 지켰는지에 대해 의회에 답변해야 한다고 촉구했습니다.워런 의원은 "젠슨 황의 복귀는 초당적 수출통제 법안들을 법률로 제정하고, 엔비디아가 그 법안들을 무산시키기 위해 로비 활동을 벌여 우리의 국가안보를 위험에 빠뜨리지 못하도록 해야 할 긴급성을 더욱 높일 뿐"이라고 지적했습니다.현재 미 의회에선 엔비디아 사태를 계기로 중국 등 적대국에 대한 첨단 AI 칩 수출 승인 시 의회에 사전 통보하고 의회가 이를 저지할 수 있도록 하는 내용을 2027 회계연도 국방수권법(NDAA)에 담는 논의가 진행 중입니다.첨단 AI 반도체 위치를 추적해 제3국을 통한 중국 밀반입을 방지하고, 일본·네덜란드 등 동맹국의 반도체 제조장비 수출도 미국 수준으로 통제하는 내용도 포함됐습니다.루벤 가예고 상원의원(민주·애리조나)은 "대통령은 주식시장을 높은 수준으로 유지하기 위해 우리의 국가안보를 팔아넘기고 있다"며 트럼프 대통령을 비롯한 미 행정부 인사들이 "(젠슨 황 복귀) 발표 전 어떤 주식 포지션을 취했는지"에 대한 조사가 필요하다고 주장했습니다.공화당 일각에서도 트럼프 대통령이 관여한 것으로 보이는 젠슨 황의 복귀에 우려 섞인 목소리가 나오고 있습니다.존 코닌 상원의원(공화·텍사스)은 "국가안보상 위험이 없다니, 무슨 근거인가"라고 따졌습니다.트럼프 대통령과 엔비디아 이사회가 젠슨 황의 복귀에 '국가안보상 위험이 없다'고 판단한 것을 두고 한 말입니다.앞서 존 커티스 상원의원(공화·유타)도 지난 17일 젠슨 황의 복귀 방안이 거론되는 데 대해 "꿈나라에서나 가능한 일"이라며 "오늘 내가 들은 최악의 아이디어"라고 비판한 바 있습니다.젠슨 황은 다음 달 1일 하원 외교위, 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회가 공동 개최하는 비공개 청문회에 출석할 예정입니다.그는 상원 은행위 청문회에서 공개 증언하는 데도 동의한 것으로 알려졌습니다.이 청문회 날짜는 다음 달 3일로 제안된 상태입니다.(사진=연합뉴스)