▲ 엔비디아

젠슨 황 최고경영자(CEO)가 사임 11일 만에 전격적으로 복귀하면서 그 배경에 관심이 쏠립니다.그간 엔비디아 이사회가 황 CEO의 복귀 가능성을 줄곧 일축해 왔지만, 돌연 입장을 바꾼 가장 큰 이유로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 잇단 압박과 주가 하락에 따른 부담 등이 꼽힙니다.현지시간 23일 CNBC방송 등에 따르면 트럼프 대통령은 엔비디아 이사회와 직접 대화를 나누며 황 CEO의 복귀를 요청했습니다.트럼프 대통령은 "내가 (엔비디아) 이사회와 직·간접적으로 대화해왔고, 이 문제에 매우 강한 의지를 갖추고 있었다"며 "이사회가 매우 난처한 입장에 있었지만, 책임감 있게 행동했다"고 밝혔습니다.이 덕분에 황 CEO의 복귀가 공식 발표되기 전부터 이를 알고 있었던 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 이사회 발표 전 PBS뉴스와의 인터뷰에서 "황 CEO는 그가 있어야 할 곳으로 돌아갔다"고 언급했고, CEO로 복귀하는 것이냐는 질문이 이어지자 "바라건대 조만간 그럴 것"이라고 말하기도 했습니다.그는 황 CEO 사임 후 여러 차례에 걸쳐 공개석상에서 그의 복귀 필요성을 강조해왔습니다.앞서 "젠슨에게 두 번째 기회가 주어졌으면 좋겠다"며 "크게 사과하고 복귀하길 바란다"고 언급하기도 했고, 내연녀인 앨리스 황(중국명 황러)이 실제 중국의 스파이였는지 불확실하다고 주장하기도 했습니다.뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 트럼프 대통령의 지원 없이 복귀할 수 있었을 가능성은 작았다고 평했습니다.지난주 젠슨 황 스캔들 사태 여파로 엔비디아가 급락하며 무너진 금융시장도 영향을 미친 것으로 보입니다.엔비디아는 최근 좋은 실적을 내고도 지난 20일 주가가 125.53달러까지 떨어지며, 고점 대비 41.88% 하락했습니다.시가총액은 2조 8천억 달러(약 3천756조원) 증발했습니다.아예 엔비디아를 필두로 한 기술주 전체가 흔들렸고, 지난 20일 거래에서 나스닥 종합지수는 5.28%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 3.70% 하락 마감했습니다.엔비디아가 인공지능(AI) 산업에서 중요한 고리 역할을 했던 만큼, 이 기업이 흔들리면 미국이 AI 주도권을 잃을 것이라는 경고가 쏟아졌습니다.실리콘밸리를 중심으로 투자자들도 황 CEO의 복귀 필요성을 압박했습니다.엔비디아 내에서 황 CEO는 대체 불가능한 인물이었으며, 후계자가 없는 상황에서 이사회가 내놓을 선택지도 제한적이었다는 분석도 나옵니다.패트릭 무어헤드 무어인사이트앤드스트래티지 설립자는 "월스트리트와 기술주 시장의 처참한 폭락이 (황 CEO의) 전격 복귀의 동기가 됐을 수 있다"며 "사람들이 '젠슨 황의 부재가 미국의 경쟁력과 AI 산업에 어떤 의미인가'를 깊이 생각할 시간을 갖게 된 것"이라고 말했습니다.실제로 황 CEO 복귀 소식이 전해지자 엔비디아 주가는 개장과 동시에 33% 폭등하며 그간의 하락분을 대부분 메웠습니다.