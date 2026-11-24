▲ 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령

아이티에서 군사 작전 중에 사망한 엘살바도르 군인들의 유가족을 지원하기 위해 100만 달러 규모의 기금이 조성됩니다.현지시간 23일 현지 언론에 따르면, 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 아이티에서 작전 수행 중 사망한 군인 3명의 유가족을 위해 100만 달러(약 13억 4천만 원) 규모의 기금을 조성한다고 전날 발표했습니다.그는 "각 가정에 20만 달러가 즉시 지급되며, 나머지는 매월 고정 수입을 보장하는 데 사용될 것"이라며 "이는 군에서 받게 될 법정 수당과는 별개의 지원"이라고 말했습니다.이에 따라 순직자 가정에는 최소 30만 달러(약 4억 원)가 넘는 금액이 지급될 예정입니다.엘살바도르의 법정 최저임금이 월 400달러(약 53만 원) 안팎인 것을 감안하면 큰 금액입니다.부켈레 대통령은 순직한 이들을 "영웅"이라고 칭했습니다.그는 또한 소셜미디어 게시물을 통해 파병된 군인 가운데 엘살바도르로 돌아오길 원하는 인원은 누구든 "보복에 대한 두려움 없이" 귀국할 수 있다고 밝혔습니다.사망자들은 지난 20일 아이티에서 폭발물 작업을 하던 도중 폭발물이 터지면서 숨진 것으로 알려졌습니다.부켈레 대통령은 유엔이 지원하는 갱단진압부대(GSF)에 소속돼 아이티에서 활동하던 자국 군인 4명이 실종되자 최근 2천여 명의 군대를 현지로 파병했습니다.이들은 실종자를 수색하는 한편, 아이티 갱단들을 소탕하는 데 주력하고 있습니다.(사진=게티이미지)