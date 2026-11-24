▲ 스마트폰 보는 청소년 (자료사진)

덴마크가 내년 8월 시작하는 새 학년부터 초등학생과 중학생의 교내 스마트폰 사용을 금지하는 방안을 추진한다고 dpa통신 등이 전했습니다.덴마크 교육부는 현지시간 23일 성명을 내고 2027학년도부터 학교 내에서 10학년까지 스마트폰을 비롯해 인터넷 접속이 가능한 전자기기의 사용을 금지하고, 학교에서 학업이나 교육과 관련성이 없는 웹사이트 접근을 차단하도록 네트워크 필터링을 도입하는 방안을 제안할 것이라고 밝혔습니다.마그누스 호이니케 교육부 장관은 "우리 아이들이 소셜미디어나 온라인 쇼핑, 게임 등에 끊임없이 주의를 빼앗기지 않고 학교생활을 할 수 있어야 한다"면서 이번 의회 회기 중 관련 법안을 발의할 계획이라고 말했습니다.덴마크에서는 지난해 초등학교와 방과 후 돌봄 시설에서 초등학교 3학년까지 휴대전화 사용을 금지하도록 각 학교가 자체 규정을 마련할 것을 의무화하는 등 많은 학교에서 이미 학생들의 휴대전화 사용을 제한하고 있습니다.정부가 새롭게 추진하는 금지 조치는 지난해 조치와는 달리 법적 구속력을 갖게 되며 한국으로 치면 중학교 3학년에 해당하는 10학년 말까지로 대상이 대폭 확대됐습니다.dpa통신은 덴마크 정부의 계획은 최근 발표된 국제학업성취도 평가(PISA)에서 덴마크 청소년들이 역대 가장 저조한 성적을 기록한 데 대한 대응으로 이뤄지는 것이라고 짚었습니다.경제협력개발기구(OECD)가 주관하는 PISA는 15세 학생들을 상대로 읽기, 수학, 과학 분야의 학업 능력을 측정하는 국가평가로 2000년부터 3년마다 실시됩니다.OECD가 지난 9월 발표한 2025년 PISA 결과에서는 읽기 능력의 급락이 비단 특정 국가만이 아닌 전세계적인 현상인 것으로 드러났는데, 여기에는 디지털 매체와 SNS 이용 급증이 주된 영향을 미친 것으로 분석됩니다.(사진=게티이미지)