▲ 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장(왼쪽)과 앤디 버넘 영국 총리

유럽연합(EU)과 영국이 영국의 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표 이후 10년이 지나 정상회담을 통해 관계 재설정에 시동을 걸고 있지만, 난관이 이어지고 있습니다.앤디 버넘 영국 총리는 현지시간 23일 하원에서 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 지난 20일 진행한 정상회담 결과를 설명했습니다.식품 무역장벽 완화와 탄소배출권 연계, 청년 이동 개선 등 합의로 버넘 정부는 영국 경제가 2040년까지 0.5%(170억 파운드) 커질 수 있다고 기대합니다.앞서 버넘 총리는 내년 또 한차례 정상회의를 열기 전에 EU 정상들과 '비공식적 브레인스토밍'을 할 계획이라고 말하기도 했습니다.그러나 일간 파이낸셜타임스(FT)는 노동당과 내각에서도 버넘 총리에게 '조심스러운 행보'를 주문하고 있다고 전했습니다.한 노동당 하원의원은 "정말로 조심하지 않으면 다 망쳐버릴 수 있다"고 말했습니다.내년 봄 프랑스 대선에서 EU 확장에 부정적인 극우 국민연합(RN) 마린 르펜의 당선이 유력하다고 전망되는 것도 버넘 정부에는 큰 부담입니다.또 다른 버넘 총리 측근은 "프랑스가 어떻게 될지 봐야 한다"며 "르펜 당선 시 상황은 달라질 수 있다"고 말했습니다.버넘 총리는 지난 9월 EU 재가입, 단일시장 복귀를 포함한 모든 가능성을 열어두고 국가적 토론을 하자고 제안했습니다.버넘 총리 본인은 '생전에' EU 복귀를 보고 싶다고 말했지만, 실제로 추진할 방안은 국가 토론을 통해 정하고 차기 총선에서 노동당의 공약으로 내걸어 국민의 선택을 받는다는 구상입니다.당장은 노동당 정부가 어떤 방안을 추진할지조차 불확실하다는 뜻이기도 합니다.한 노동당 고위 인사는 "내각에서도 궁극적으로 EU에 재가입해야 하는지에 대해서는 의견이 반반으로 갈린다"고 말했습니다.측근들은 버넘 총리가 '진심으로 열린 생각'을 가지고 있다고 말했으며 EU 측도 영국과의 관계 재설정이 어떤 쪽으로 갈지 명확하지 않은 상태인 것으로 전해졌습니다.그러는 사이 반대파는 맹렬한 공세에 나서고 있습니다.브렉시트 국민투표와 협상을 이끌었던 전임 보수당 정부의 총리들은 한마디씩 비판적 입장을 내놓았습니다.테리사 메이 전 총리는 22일 BBC 방송에서 "경악을 금치 못한다"며 "그저 브렉시트를 받아들이고 앞으로 나아가라"고 말했으며 리시 수낵 전 총리는 스카이뉴스에서 "소비적이고 분열적인 논쟁"이라고 비판했습니다.보리스 존슨 전 총리는 텔레그래프에 "브렉시트 이슈를 끌어올리는 건 미친 짓"이라고 말했으며 데이비드 캐머런 전 총리는 "(재가입 논의는) 길고 고통스러울 것"이라고 경고했습니다.케미 베이드녹 보수당 대표는 이날 영국산업연맹 회의에 참석해 브렉시트 토론을 재개하는 건 "우리나라에 가장 필요하지 않은 일"이라며 "(국가가) 쇠퇴만 관리할지, 새로운 것을 향해 나아갈지 선택을 앞에 두고 있다"고 강조했습니다.앞서 국민투표 당시 탈퇴 진영의 선봉에 섰던 나이절 패라지 영국개혁당 대표는 버넘 정부의 행보가 2024년 노동당 총선 공약에 정면으로 위배된다고 주장했습니다.버넘 총리는 이날 하원 출석에 앞서 현지 방송들과 인터뷰에서 "그들(보수당 총리들)이 형편없는 브렉시트 합의를 남겨놓고 간 사람들이니 그들 말을 경청해야 할지 모르겠다"며 "그들은 본인들이 한 형편없는 합의를 직면하지도 못했기에 과거에 갇혀 있는 것"이라고 맹비난했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)