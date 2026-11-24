▲ 러시아 외무부에 초치된 마레크 우흐테기 러시아 주재 에스토니아 대사 대리

러시아가 자국에 주재하는 에스토니아 대사 대리를 불러 국경 폐쇄 조치에 항의했다고 러시아 관영 타스 통신이 현지시간 23일 보도했습니다.최근 에스토니아는 수도 탈린의 드론 공장을 겨냥한 방화 음모 의혹에 러시아군이 있다며 러시아와 연결된 국경 통과 지점 3곳을 폐쇄하기로 했습니다.러시아 외무부는 이날 성명에서 "에스토니아의 비난은 극심한 러시아 혐오적 성향을 드러내는 것"이라며 "국경 폐쇄 조치는 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국에도 타격을 줄 것"이라고 밝혔습니다.또 에스토니아가 우크라이나가 드론으로 러시아를 공격할 수 있도록 영공 사용을 암묵적으로 허용하고 있다며 "이는 러시아와의 전면전 직전까지 몰고 갈 수 있다"고 경고했습니다.러시아는 우크라이나 전쟁 종전 협상 과정에서 폴란드와 발트 3국(에스토니아·라트비아·리투아니아)의 나토 병력과 기지를 철수하라고 요구하고 있습니다.(사진=TASS, 연합뉴스)