▲ 22일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 유엔기후변화협약 당사국총회에서 의장을 맡은 튀르키예의 무라트 쿠룸 환경·도시화·기후변화부 장관 주변으로 각국 대표들이 모여있다.

튀르키예 안탈리아에서 2주간 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 현지시간 22일 공동 합의문을 채택하지 못하고 마무리된 것을 두고 잇단 책임론이 제기되고 있습니다.사우디아라비아 등 산유국에 대한 비판이 나오는가 하면 호주·튀르키예 의장단의 협상 조율 및 중재 실패에 대한 책임론도 제기됐습니다.23일 로이터 통신에 따르면 유럽과 태평양 도서국, 중남미, 아시아, 아프리카의 협상 관계자들은 사우디 대표단이 의장국인 튀르키예와 협상 의장인 호주 대표에게 상대적으로 쉽게 접근해 협상에서 과도한 영향력을 행사했다고 주장했습니다.이들은 사우디가 합의문 내 화석연료 의존도를 줄이는 내용에 대한 반대에 앞장섰으며, 이것이 2009년 이후 처음으로 총회에서 합의문 채택에 실패한 주요 원인이라고 비판했습니다.아일랜드의 다라 오브라이언 기후부 장관은 사우디의 협상 역할에 대한 질문에 "이번 총회는 일부 산유국에 의해 좌지우지됐다고 생각한다"고 말했다고 로이터는 전했습니다.협상에 참여한 한 아시아 국가 대표는 사우디가 화석연료를 언급해서는 안 되고 탄소 포집 기술을 확대하는 문구를 포함해야 한다는 등의 입장을 타협할 수 없는 조건이자 국가 존립과 관련된 문제로 제시했다고 로이터에 말했습니다.그러나 타협을 거부한 것은 사우디만이 아니었습니다.유럽연합(EU) 역시 끝까지 강경한 입장을 고수했습니다.봅커 훅스트라 EU 기후 담당 집행위원은 협상 막바지인 21일 "좋은 합의가 이뤄지거나, 아니면 합의가 없거나 둘 중 하나일 것"이라고 말했습니다.이는 화석연료 전환과 관련한 분명한 문구가 합의문에 담기지 않으면 EU가 동의하기 어렵다는 입장을 내비친 것으로 풀이됐습니다.호주에서는 협상 의장으로 참여한 크리스 보언 기후변화·에너지 장관에 대한 사임 요구가 나왔습니다.호주 의회 야당 대표인 앵거스 테일러 의원은 이날 보언 장관에 대해 "완전히, 철저하게 실패한 인물"이라며 사임을 요구했습니다.호주 기후행동네트워크의 최고경영자 데니스 카우치 대표도 자국이 "합의를 중재하는 데 실패했다"고 비판했다고 영국 일간 가디언은 전했습니다.카우치 대표는 특히 탄소 포집·저장 기술을 합의문 초안에 포함한 것은 화석연료 산업 로비스트들에게 "굴복한 것"이라고 주장했습니다.지구 온난화 대응에 적극적으로 나선 호주는 이번 총회 개최를 두고 튀르키예와 경합한 끝에 개최지를 튀르키예에 넘겼지만 협상 의장을 맡아 합의 도출 과정을 주도했습니다.한편, 환경운동연합(이사장 노진철)은 이날 발표한 논평에서 "이번 결렬은 부유한 국가들이 내린 정치적 선택의 결과"라고 주장했습니다.EU를 비롯한 선진국들이 화석연료 문구를 이유로 결정문에 반대했지만, 정작 기후변화 적응을 위한 구체적 재원 확대 약속은 막아섰다는 것입니다.환경운동연합은 "재원 없이 화석연료 퇴출만 말하는 것은 이행이 아니라 이중 잣대"라고 지적했습니다.실제 개발도상국의 기후변화 적응 재원을 2035년까지 1천200억 달러(약 160조 원)로 확대하겠다는 목표는 최초 합의문 초안에 포함됐다가 2차 초안 이후 삭제됐습니다.이번 실패가 어느 한 당사자의 책임이 아닌 당사국들의 공동 책임이라는 목소리도 나왔습니다.태평양 도서국인 피지의 기후변화 장관 린다 타부야는 이번 총회 폐막 회의에서 보언 장관에게 "이번 실패는 당신 혼자 짊어질 일이 아니다"라며 "모든 당사국의 책임"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)