▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 23일 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀를 환영했습니다.트럼프 대통령은 이날 엔비디아가 황 CEO의 복귀를 발표한 직후 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "엔비디아 이사회는 젠슨 황의 CEO 복귀라는 올바르고 적절한 결정을 내렸다"고 반겼습니다.그는 이어 "엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 "미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다"면서 "법무장관은 그가 불법행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않다는 점을 확인했다"고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이와 별개로 미국의 수출통제 준수 여부에 대한 엔비디아의 내부 조사는 계속돼야 한다고 덧붙였습니다.불법행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 확보하지 못했다는 트럼프 대통령의 주장은 황 CEO에 대한 면죄부나 다름없다는 해석이 나옵니다.엔비디아 이사회의 황 CEO 복귀 결정에도 이같은 미 정부의 입장이 영향을 줬을 가능성이 큽니다.다만 트럼프 대통령은 황 CEO가 불법행위에 관여하지 않았다는 단정적인 표현은 삼가고 '미국 정부가 증거를 갖고 있지 않다'는 식으로 한 발 빼는 표현을 사용했습니다.민주당이 장악한 의회에서의 조사 등을 염두에 둔 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 중국 스파이로 의심되는 여성과의 외도 등으로 황 CEO가 해임된 이후 황 CEO가 애국자라며 복귀를 거듭 촉구해왔습니다.트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서도 황 CEO 문제를 거의 제기하지 않은 것으로 전해졌습니다.미 의회는 여야를 막론하고 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성에게 미국의 국가안보에 직결되는 정보를 넘겼을 가능성을 파헤치고 있습니다.(사진=게티이미지)