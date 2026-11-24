▲ 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표

도널드 트럼프 미국 행정부가 한국과 유럽연합(EU), 호주의 디지털 분야 정책에 대해 무역법 301조에 따른 조사를 검토하고 있다고 미 정치전문매체 폴리티코가 보도했습니다.폴리티코는 현지시간 22일 사안을 잘 아는 소식통 3명을 인용, 미 무역대표부(USTR)가 EU의 디지털시장법(DMA)을 비롯해 미국 빅테크 기업에 불리하게 작용한다고 판단되는 규제에 대한 조사를 준비하고 있다고 전했습니다.트럼프 행정부가 미국에 기반을 둔 기업을 부당하게 겨냥하고 있다고 보는 한국의 규제도 대상이 될 전망이라고 폴리티코는 설명했습니다.조사는 무역법 301조에 따라 이뤄집니다.무역법 301조는 외국 정부의 무역 관행에 대해 미국 정부가 불공정하다고 판단할 때 관세 등을 동원해 보복 조치에 나설 수 있도록 한 조항으로, 301조에 따른 조사 및 조치에 대통령의 재량이 큽니다.미국 정부는 미국 기업에 불이익이 될 수 있다고 보는 외국의 디지털 규제에 강하게 반대해왔습니다.작년 11월 한미 정상 간 합의인 공동 설명자료에도 "한국과 미국은 망 사용료, 온라인플랫폼 규제를 포함한 디지털 서비스 관련 법과 정책에 있어서 미국 기업들이 차별당하거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 보장할 것을 약속하고, 위치·재보험·개인정보에 대한 것을 포함해 정보의 국경 간 이전을 원활하게 할 것을 약속한다"는 내용이 들어갔습니다.당시에도 트럼프 행정부는 한국 정부와의 무역 협상에서 디지털 규제와 관련해 한국을 상대로 무역법 301조에 따른 조사를 개시할 수 있다는 경고를 반복해 발신한 것으로 전해졌습니다.이후에도 한국 정부가 쿠팡을 차별적으로 대우한다는 미국 측의 문제 제기가 이어졌습니다.트럼프 행정부가 한국을 포함해 디지털 규제에 대한 무역법 301조 조사를 개시에 나설 경우 추가 관세로 이어질 가능성이 있어 주목됩니다.미국은 이미 강제노동으로 생산된 제품 수입이나 관련 법률 미비를 문제 삼아 한국 등 60개국에 최고 12.5%의 관세를 부과했습니다.과잉생산을 문제 삼는 조사도 연말까지 마무리하겠다는 방침입니다.한국은 지난해 미국과 3천500억 달러의 대미 투자를 약속하고 관세를 25%에서 15%로 낮추는 데 합의한 상태입니다.미국은 기존 합의를 존중하겠다는 입장이어서 과잉생산 관세가 부과된다고 해도 강제노동 관세 12.5%와 합쳐 15%를 넘지 않을 것이라는 전망이 대체적이었습니다.그러나 디지털 규제에 대한 무역법 301조 조사가 이뤄지고 추가 관세 조치로 이어지면 '15% 관세 상한'에 대한 불확실성이 커질 수 있다는 우려도 나옵니다.트럼프 대통령은 중간선거 참패 이후에도 '일방통행'에 대한 의지를 굽히지 않고 있습니다.이 때문에 대통령이 의회 견제를 덜 받는 외교·안보 및 통상 분야에서 동맹 압박 기조가 계속될 수 있다는 우려가 가시지 않고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)